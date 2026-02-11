< sekcia Ekonomika
V decembri stúpol počet ubytovaných v hoteloch medziročne o 14,1 %
V hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach v SR, prevádzkovaných podnikateľmi s IČO, strávili hostia vlani v decembri takmer 1,1 milióna nocí, o 13,5 % viac ako pred rokom.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku využilo na prenocovanie v decembri minulého roka 466.000 hostí, čo predstavovalo medziročný nárast až o 14,1 %. Bol to historicky najúspešnejší december pre ubytovateľov. Hotelieri prekonali doteraz najlepšie hodnoty počtu hostí z decembra 2019 o 7,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach v SR, prevádzkovaných podnikateľmi s IČO, strávili hostia vlani v decembri takmer 1,1 milióna nocí, o 13,5 % viac ako pred rokom. Vysoký nadpriemerný rast počtu prenocovaní je dôsledkom najmä rekordného počtu decembrových prenocovaní zahraničných návštevníkov. Ich počet bol aktuálne bezmála 418.000 nocí, čo bolo takmer o 12 % prenocovaní viac ako v úspešnom decembri 2019. Priemerná dĺžka pobytu v poslednom mesiaci 2025 predstavovala 2,3 noci.
V štruktúre ubytovaných hostí s takmer dvojtretinovým podielom naďalej prevládali domáci návštevníci, bolo ich bezmála 275.000. Ich počet medziročne vzrástol o 7,3 %. Išlo o najvyššiu domácu návštevnosť, ktorá prekonala rekord z decembra 2019 o necelé 1 %.
Pozitívne výsledky z konca roka boli však dôsledkom najmä vysokého prírastku ubytovaných cudzincov. Na Slovensku sa ich ubytovalo až 192.000, čo predstavovalo výrazný štvrtinový medziročný nárast. Táto hodnota prekročila aj najúspešnejší december 2019 o vyše 18 % návštevníkov zo zahraničia (30.000 hostí).
December potešil ubytovateľov na Slovensku medziročným zlepšením vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Počet návštevníkov bol vyšší oproti decembru 2024 od 2,2 % v Banskobystrickom kraji až po 23,8 % v Žilinskom kraji. Najviac hostí sa ubytovalo v Bratislavskom kraji (viac ako 138.000 návštevníkov).
Druhý región, ktorý prekročil stotisícovú hranicu v počte ubytovaných hostí, bol Žilinský kraj (takmer 111.000 návštevníkov). Tretím najnavštevovanejším regiónom bol Prešovský kraj, kde sa ubytovalo viac ako 85.000 hostí. Spolu tieto tri regióny tvorili až 72 % celkovej návštevnosti SR. Historicky najvyššiu decembrovú návštevnosť dosiahli až štyri z ôsmich krajov SR, a to Žilinský, Prešovský, Bratislavský a Banskobystrický kraj.
V hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach v SR, prevádzkovaných podnikateľmi s IČO, strávili hostia vlani v decembri takmer 1,1 milióna nocí, o 13,5 % viac ako pred rokom. Vysoký nadpriemerný rast počtu prenocovaní je dôsledkom najmä rekordného počtu decembrových prenocovaní zahraničných návštevníkov. Ich počet bol aktuálne bezmála 418.000 nocí, čo bolo takmer o 12 % prenocovaní viac ako v úspešnom decembri 2019. Priemerná dĺžka pobytu v poslednom mesiaci 2025 predstavovala 2,3 noci.
V štruktúre ubytovaných hostí s takmer dvojtretinovým podielom naďalej prevládali domáci návštevníci, bolo ich bezmála 275.000. Ich počet medziročne vzrástol o 7,3 %. Išlo o najvyššiu domácu návštevnosť, ktorá prekonala rekord z decembra 2019 o necelé 1 %.
Pozitívne výsledky z konca roka boli však dôsledkom najmä vysokého prírastku ubytovaných cudzincov. Na Slovensku sa ich ubytovalo až 192.000, čo predstavovalo výrazný štvrtinový medziročný nárast. Táto hodnota prekročila aj najúspešnejší december 2019 o vyše 18 % návštevníkov zo zahraničia (30.000 hostí).
December potešil ubytovateľov na Slovensku medziročným zlepšením vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Počet návštevníkov bol vyšší oproti decembru 2024 od 2,2 % v Banskobystrickom kraji až po 23,8 % v Žilinskom kraji. Najviac hostí sa ubytovalo v Bratislavskom kraji (viac ako 138.000 návštevníkov).
Druhý región, ktorý prekročil stotisícovú hranicu v počte ubytovaných hostí, bol Žilinský kraj (takmer 111.000 návštevníkov). Tretím najnavštevovanejším regiónom bol Prešovský kraj, kde sa ubytovalo viac ako 85.000 hostí. Spolu tieto tri regióny tvorili až 72 % celkovej návštevnosti SR. Historicky najvyššiu decembrovú návštevnosť dosiahli až štyri z ôsmich krajov SR, a to Žilinský, Prešovský, Bratislavský a Banskobystrický kraj.