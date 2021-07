V Demänovskej doline postavia šesť apartmánových horských chát

Demänovská Dolina 8. júla (TASR) – V Demänovskej Doline začnú v júli stavať šesť apartmánových horských chát, tzv. chalety. Výstavba v lokalite Lúčky bude stáť 5 miliónov eur, trvať by mala do budúceho leta. Za investora o tom TASR informoval Roman Weck.



Investor na priľahlom parkovisku počíta s umiestnením lapača olejov pre zachytenie prípadných uniknutých nebezpečných látok tak, aby sa neznečistili povrchové vody Priečneho potoka. Zároveň plánuje komunikácie v areáli realizovať zo zatrávňovacích tvárnic vyplnených vymývaným štrkom tak, aby dažďová voda plynule vsakovala do podložia.



"Realizáciou stavby vyčistíme lokalitu Lúčky od vzdušných vysokonapäťových káblov na stožiaroch. Všetky vedenia v celkovej dĺžke 320 metrov preložíme do zeme, aby nerušili prostredie lesa. Zároveň les doplníme o 92 smrekov a jedlí a urobíme aj zatrávnenie. Pokúsime sa revitalizácie zrealizovať čo najskôr, súbežne s ukončovaním stavebných prác," doplnil Weck.



Investor Chalety Lúčky, ktorej 100 percentným vlastníkom je Airavata Investment, začne stavať na základe právoplatného stavebného povolenia. Stavbu apartmánových chaletov s prístavbou exteriérového wellnesu k existujúcemu penziónu plánuje ukončiť v júli 2022.