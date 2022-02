V Detve pod Poľanou sa zlato ťažiť nebude, rozhodol o tom banský úrad

Detva 25. februára (TASR) – V Detve pod Poľanou sa zlato ťažiť nebude, svojím rozhodnutím to potvrdil Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici. Pre TASR to v piatok povedal jeho predseda Bohumír Zvrškovec.



Ako dodal, banský úrad tak zamietol návrh na určenie dobývacieho priestoru. "Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať, možno ho preskúmať súdom," pripomína úrad v rozhodnutí. Najvyšší správny súd SR totiž zrušil verdikt Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici o zastavení konania o určenie dobývacieho priestoru. Doteraz tak bolo na banskom úrade, aby vo veci určenia dobývacieho priestoru v lokalite Biely vrch v Detve rozhodol.



Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter v polovici februára pripomenul, že 12. februára tohto roka sa skončila platnosť rozhodnutia určenia prieskumného územia na ťažbu zlata. To vydalo Ministerstvo životného prostredia SR za predošlej vlády.



Proti ťažbe zlata pod Poľanou dlhodobo bojoval predseda Základnej organizácie OZ KOVO Podpolianske strojárne Detva Stanislav Ľupták. Podľa neho to mohlo ovplyvniť nielen životné prostredie, bola to aj hrozba pre strojársky priemysel a pracovné miesta. "Podľa návrhu by bol kraj ťažobnej jamy 100 metrov od areálu, v ktorom pracujú ľudia z regiónu," spomenul s tým, že strojárska výroba by bola nezlučiteľná s povrchovou baňou.



S ťažbou nesúhlasili ani zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja, obcí a miest okresu Detva i Chránenej krajinnej oblasti Poľana. "V súčasnej dobe, keď PPS Group nemá núdzu o zákazky, by obnovenie zámeru bolo tvrdou ranou nie len pre nás, ale aj pre ďalšie firmy v našom areáli. Spoločnosť PPS Group bola proti tomuto zámeru od samého začiatku," ukončil hovorca spoločnosti Ľuboš Schwarzbacher.