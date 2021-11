V diaľničnom tuneli Čebrať zostáva preraziť posledných 150 metrov

Ružomberok 30. novembra (TASR) - Do prerazenia diaľničného tunela Čebrať na Liptove zostáva posledných 150 metrov. Tunel razia novou rakúskou metódou a postupne sa vo viacerých úsekoch začínajú práce na sekundárnom ostení tunela. TASR o tom v utorok informovala vedúca oddelenia komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková. Progres stavebných prác na úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová označila za razantný.



"Po získaní právoplatného stavebného povolenia sme spustili práce aj na západnom portáli tunela Čebrať. Aktuálne sa ešte potrebujeme dostať o päť metrov hlbšie, aby sme mohli začať s prácami na razení tunela zo západnej strany – už v decembri tohto roka. Práce budú pokračovať celú zimu," uviedla Žgravčáková s tým, že v tuneli Čebrať je aktuálne prerazených 3480 metrov.



Diaľničiari pracujú aj na výstavbe križovatky Hubová a obnovili práce na moste v katastri obce Hubová, kde bola stavebná činnosť z dôvodu zosuvu svahu pozastavená. "Pokračujeme v prácach na budovaní a stabilizácii mostných opôr, aby sme mohli dokončiť pravý most. Pravý most by mal byť hotový začiatkom budúceho roka, ľavý, už existujúci most, používame ako prístupovú cestu. Všetky spomínané práce realizujeme zo západnej strany od Hubovej," priblížila vedúca komunikačného oddelenia.



Aby NDS mohla zaistiť terén v okolí mostov proti zosuvu, do hĺbky 17 metrov zakladá šachty z veľkopriemerových pilót. Do nich sa následne založí budúci most. Žgravčáková vysvetlila, že šachty slúžia na to, aby rozrazili zeminu a vodu, a podľa jej slov bude most takto ochránený pred prípadným zosuvom. "Ide o unikátny projekt, technologicky veľmi výnimočný a náročný," povedala. Šachty sa nachádzajú z východnej strany stavby od Ivachnovej.



Úsek liptovskej diaľnice D1 bude mať celkovú dĺžku 14,92 kilometra. Začína sa mimoúrovňovou križovatkou Hubová, prostredníctvom ktorej bude napojený na cestu I/18. Nový úsek sa pri Ivachnovej plynule napojí na diaľnicu do Košíc.