V diamantovom centre v Antverpách sa už ruským drahokamom vyhýbajú

Antverpy 11. novembra (TASR) - Európska únia (EÚ) pripravuje 12. balík sankcií proti Rusku za jeho vojnu na Ukrajine. Jeho súčasťou je aj zákaz dovozu ruských diamantov. Antverpy, ktoré sú najväčším svetovým centrom obchodu s neopracovanými diamantmi, sa začali ruským diamantom vyhýbať už krátko po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Thierry Tugendhaft, obchodník s diamantmi v Antverpách uviedol, že veľkí klenotníci ho už na začiatku vojny žiadali, aby im prestal dodávať ruské diamanty. Nie je to pritom ľahká úloha, keďže Rusko zabezpečuje približne jednu tretinu globálneho dopytu.



Teraz chce EÚ urobiť tento bojkot oficiálnym. Významní západní klenotníci, od Tiffanyho po Cartiera a Van Cleef & Arpels, sa už dištancovali od lukratívneho ruského obchodu s diamantmi. Dovoz ruských neopracovaných diamantov teraz predstavuje menej ako 5 % predvojnovej úrovne, uviedol zdroj, ktorý nechcel byť menovaný.



Podľa Tugendhafta, šéfa T. Diamonds BVBA, pred vojnou pochádzalo približne 50 % neopracovaných diamantov z Ruska pre ich vysokú kvalitu. Jeho kupci mu dali len šesť týždňov na to, aby našiel alternatívne dodávky.



"Prechod bol pomerne rýchly, pretože sme už rokovali s Kanadou, zatiaľ čo sme ešte nakupovali z Ruska," povedal Tugendhaft. Jeho spoločnosť teraz berie približne 80 % diamantov z Kanady a zvyšok z afrických krajín vrátane Lesotha, Južnej Afriky a Botswany.



Iné antverpské firmy boli menej pohotové. Niektoré tak museli prerušiť podnikanie, pretože európske banky nefinancovali ich ruské dodávky.



Aj keď diamanty generujú len zlomok príjmov Moskvy v porovnaní s ropou a plynom, stále prinášajú Kremľu viac ako 4 miliardy USD (3,74 miliardy eur) ročne. A vzhľadom na to, že ruská ropa a plyn už podliehajú sankciám, ktoré znižujú schopnosť Kremľa financovať inváziu na Ukrajinu, skupina G7 a EÚ chcú teraz obmedziť aj príjmy Moskvy z diamantov.



Zdá sa, že Belgicko je o krok vpred. Prístavné mesto Antverpy je diamantovým centrom už od 15. storočia. A hoci sa brúsenie drahokamov dnes väčšinou outsourcuje do Indie, belgické mesto stále dominuje obchodu s diamantmi.



Hlavným problémom zákazu ruských diamantov na západné trhy, ktoré predstavujú 70 % celosvetového dopytu po diamantových šperkoch, je však to, ako vystopovať pôvod kameňov.



Tugendhaft, ktorý pôsobí v diamantovom biznise 30 rokov, uviedol, že v jeho firme už dosiahli v tomto smere veľký pokrok. Používajú pritom héliový skener, ale celý proces je nákladný a komplikovaný, takže jeho zavedenie môže trvať aj rok. Antverpy sú však jedinou lokalitou, ktorá to dokáže zvládnuť, ale colné a prepravné náklady stúpnu.



Veľkým problémom sú pritom skutočne malé kamene, ktoré prichádzajú v balíkoch po 20.000 až 40.000 kusoch. Podľa obchodníkov nie je reálne vložiť každý z nich do databázy.



Nová technológia môže byť časom schopná určiť pôvod kameňa jeho porovnaním s jedinečnou geológiou baní, ale táto technológia je stále vo vývoji.



(1 EUR = 1,0683 USD)