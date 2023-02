V Dobrej Nive ukončili prestavbu domu služieb, vzniklo 8 nových bytov

Dobrá Niva 12. februára (TASR) – V Dobrej Nive v okrese Zvolen ukončili prestavbu bývalého domu služieb na bytový dom. K štyrom bytom, ktoré už existovali v podkroví, tak pribudlo ďalších osem bytov, ktoré si v týchto dňoch prebrali noví nájomníci. Pre TASR to uviedol starosta Milan Jakubík.



Objekt prestavali na bytovku pracovníci obecného podniku služieb. Podľa starostu tak ušetrili minimálne tretinu rozpočtovaných nákladov. Do bytovky investovali približne 450.000 eur, na čo si obec zobrala bankový úver.



"Na úrade evidujeme okolo 100 žiadostí o nájomné bývanie. Pri prideľovaní nových bytov uprednostňujeme občanov z Dobrej Nivy, ktorí si nutne potrebujú vyriešiť svoju bytovú otázku," priblížil prideľovanie bytov Jakubík.



Keďže v obci medzi Zvolenom a Krupinou je značný záujem o túto formu bývania, starosta predpokladá, že samospráva by mohla postaviť aj ďalšie byty. "Tieto zámery chceme zapracovať aj do aktuálnej zmeny územného plánu," dodal.



Tento rok má obec v pláne vybudovať novú čistiareň odpadových vôd (ČOV) a tiež spustiť proces jednoduchých pozemkových úprav v lokalite IBV Nad višničkami. "Pri všetkých veľkých investíciách je to podmienené tým, že na ne získame finančné prostriedky z grantov. Veľká časť plánovaných stavieb je totiž totožná s tými, ktoré boli rozpočtované aj po minulé obdobia, ale pre nezískanie financií alebo iné problémy sa nemohli zrealizovať," informoval starosta. K takým patrí aj dlhšie plánované budovanie novej oddychovej zóny v obci.