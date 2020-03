V Dobrej preložili prvý vlak, ktorý dopravil tovar po hodvábnej ceste

Košice 3. marca (TASR) – Prekládka prvého uceleného intermodálneho vlaku z Číny má byť začiatkom rozvoja intermodálnych prepráv na trasách Novej hodvábnej cesty cez Ukrajinu a Slovensko. V Termináli kombinovanej dopravy (TKD) Dobrá pri Čiernej nad Tisou ju zrealizovala spoločnosť Bulk Transshipment Slovakia (BTS) spolu s vlastníkom terminálu, ktorým je Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo). Ako o tom TASR za BTS informovala Petra Jamrichová, Slováci urobili významný krok k tomu, aby mohli konkurovať Poľsku a Maďarsku v získavaní prepravných zákaziek z Číny.



BTS sa začiatkom roka stal novým nájomcom terminálu v Dobrej na desať rokov s päťročnou opciou. „TKD Dobrá je už 20 rokov prevádzkou, ktorá len čaká na využitie svojho potenciálu. Z pozície akcionára BTS máme cieľ tento potenciál nielen využiť, ale v prípade záujmu na trhu zabezpečiť aj jeho rozvoj,“ povedal Ľubomír Loy - člen predstavenstva Budamar Logistics a obchodný riaditeľ Budamar Group.



Po obchodnej stránke bude TKD Dobrá po novom riadiť jej vlastník spolu s väčšinovým akcionárom BTS – spoločnosťou Budamar Logistics. Terminál plánujú oproti predchádzajúcemu prenajímateľovi otvoriť pre všetkých operátorov. „Sme pripravení poskytovať služby terminálu všetkým doterajším zákazníkom a ponúkať ich aj pre nových,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Cargo Martin Vozár.



Prekládka intermodálneho vlaku z Číny podľa BTS splnila očakávania i kritériá stanovené objednávateľom prepravy, ktorým je Metrans. Firma tvrdí, že hovoriť o jednom vlaku vo vzťahu ku kapacitám a službám, ktoré má poskytovať TKD Dobrá, je málo. „Je to verejný terminál, ktorý zabezpečuje nielen priamu prekládku, ale aj iné služby, ktoré mu z toho vyplývajú. Prevádzka terminálu musí byť každodenná,“ povedal technický riaditeľ BTS Alojz Filipek.



Hlavným cieľom spoločnosti je pri termináli zabezpečiť konkurencieschopné služby a v budúcnosti maximálne využiť jeho kapacity v rámci intermodálnych prepráv smerujúcich z Ázie do Európy a späť. „Našou snahou je aktívnym prístupom na úrovni pracovných skupín rezortu dopravy pre podporu hodvábnej cesty, ako aj zmiešanej komisie pre kombinovanú dopravu medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou pomáhať k reálnosti využitia potenciálu prekladiska v Dobrej, a tým aj potenciálu Slovenska,“ dodal Filipek.



Tvrdí, že pre možnosť plánovania rozvoja terminálu je potrebná aj podpora zo strany štátu, štátnej správy a samosprávy. Pripomína, že doriešenie otvorenia cestného hraničného priechodu Čierna – Solomonovo by bolo prínosom pre naplnenie možností prekladiska aj impulzom pre rozvoj východoslovenského regiónu. Za dôležité tiež považuje štátne investície do pridruženej cestnej a železničnej infraštruktúry. „Jedine včasnými riešeniami budeme schopní konkurovať trasám cez Poľsko a Maďarsko a staneme sa zaujímavým tranzitným bodom nielen Novej hodvábnej cesty,“ doplnil.



TKD Dobrá je aktuálne pripravená zmanipulovať štyri a pol uceleného vlaku denne. V predchádzajúcom období bolo v termináli zmanipulovaných priemerne 89 vlakov ročne. Súčasná maximálna kapacita terminálu predstavuje 1575 vlakov za rok.