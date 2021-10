V dolnokubínskej nemocnici otvorili zmodernizovanú ortopédiu

Dolný Kubín 22. októbra (TASR) – Dolnooravská nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v zmodernizovanej a rozšírenej lôžkovej časti ortopedického oddelenia. Riaditeľ nemocnice Jozef Mintál počas piatkového otvorenia priestorov informoval, že vznikli komplexnou prestavbou starých operačných sál. Do stavebnej časti investoval Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ako zriaďovateľ takmer 420.000 eur, nemocnica z vlastných zdrojov uvoľnila vyše 90.000 eur na prístrojové vybavenie a mobiliár.



"Tento priestor bol 14 rokov v podstate nevyužitý. Bol skladom nepotrebných a vyradených vecí z nemocnice. Realizácia diela bola od augusta do decembra 2020 a za tento krátky termín sa podarilo vytvoriť veľmi pekné dielo, ktoré bude slúžiť pacientom. Dáva nám to šancu po pandémii skrátiť čakacie lehoty pre pacientov na ortopédii," priblížil Mintál.



Ako doplnil, každá z postelí lôžkovej časti ortopedického oddelenia je vybavená možnosťou dezinfekcie rúk, zároveň majú všetky izby vlastné kúpeľne. Táto časť nemocnice je podľa jeho slov už aj klimatizovaná.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová zdôraznila, že ide o dôležitý projekt na zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. "Stálo to viac ako pol milióna eur a veríme, že toto nie je posledná investícia. Pacientom to prinesie vyšší štandard," povedala.



Podotkla, že išlo o kompletnú rekonštrukciu, od podláh a stien cez rozvody až po elektrinu a vodu. Avizovala tiež, že v budúcnosti by v dolnokubínskej nemocnici chceli pristúpiť k rekonštrukcii neurologickej JIS. "Potrebujeme na to však nájsť finančné zdroje. Budeme sa o to snažiť v čo najkratšej dobe," ubezpečila Jurinová.