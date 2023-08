V Dolných Salibách chce investor postaviť nový veterný park Telek

Dolné Saliby 14. augusta (TASR) - Spoločnosť VE Telek, s. r. o., plánuje postaviť nový veterný park Telek v katastrálnom území obce Dolné Saliby v okrese Galanta. Náklady na výstavbu veterného parku s dvomi veternými elektrárňami odhaduje investor na 18 miliónov eur. Začiatok výstavby je naplánovaný na prvý štvrťrok 2026, ukončená by mala byť v treťom štvrťroku 2026, uvádza sa v projekte predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.



Účelom navrhovanej činnosti je výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie vo veterných elektrárňach a jej dodávka do elektrizačnej sústavy SR. Zámer navrhovanej činnosti počíta s využitím trojlistových veterných elektrární s menovitým výkonom 7,2 elektrického megawattu, s priemerom listov rotora 172 metrov a s výškou stožiara maximálne 175 metrov.



Hlavným pozitívom navrhovanej činnosti je zhodnotenie v súčasnosti nevyužívaného veterného potenciálu danej lokality na výrobu elektrickej energie, uvádza investor. Navrhovaná činnosť tak prispeje k zvyšovaniu podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v rámci SR. Vlastníkmi parciel, na ktorých by mal byť veterný park umiestnený, sú súkromné osoby a súkromná spoločnosť.