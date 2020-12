PRIESKUM: V domácnostiach s odkladom splátok vzrástol pesimizmus

Bratislava 9. decembra (TASR) – V domácnostiach s odkladom splátok vzrástol v závere novembra podiel pesimistických očakávaní na 8,4 % zo 4,2 % na konci októbra. Ďalších približne päť percent domácností s odkladom splátok si nie je istých, čo môže od budúceho roka očakávať. Vyplýva to z piatej vlny prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) zrealizovaného od 18. do 26. novembra, teda už v pokročilom období druhej vlny pandémie nového koronavírusu.



"Toto zhoršenie očakávaní, ako aj nárast neistoty medzi domácnosťami, pravdepodobne súvisí so zhoršovaním epidemickej situácie. Na druhej strane medzi domácnosťami bez zmeny úverových podmienok sa očakávania zlepšili," uviedli v stredu analytici NBS. V predošlej vlne prieskumu zrealizovanej od 20. októbra do 2. novembra očakávalo neschopnosť splácať svoje záväzky 0,38 % týchto domácností, zatiaľ čo v aktuálnej vlne už len 0,12 %. Celkovo sa tak negatívne očakávania zadlžených domácností mierne zhoršili z 0,59 % na 0,63 % všetkých zadlžených domácností, ale na objeme retailových úverov sa mierne zlepšili z 0,76 % na 0,72 %.



Z dôvodu koronakrízy využilo odklad splátok vyše šesť percent zadlžených domácností, čo predstavuje približne desať percent objemu retailových úverov. Ďalších vyše päť percent využilo iné zmeny úverových podmienok, ako napríklad refinancovanie, či zníženie mesačných splátok.



Príjmová situácia zadlžených domácností sa celkovo zlepšila. V predošlej vlne prieskumu bolo negatívne ovplyvnených 41 % týchto domácností, v aktuálnej tento podiel klesol na 36 %. Z toho podiel zamestnancov so zníženým príjmom klesol z 33,8 % na 23,9 %. Pri podiele podnikateľov, ktorých príjem bol zasiahnutý koronakrízou, vidia analytici pokles zo 47,4 % na 41 %.