V. Dombrovskis: Dôsledky amerických ciel zasiahnu USA viac než EÚ

Varšava 11. apríla (TASR) - Nové clá USA zasiahnu v prvom rade samotnú americkú ekonomiku, uviedol v piatok v poľskej metropole komisár EÚ pre obchod Valdis Dombrovskis. Podľa jeho slov najnovšie odhady hovoria, že zavedenie ciel zníži hrubý domáci produkt USA o 0,8 až 1,2 percentuálneho bodu, zatiaľ čo v prípade Európskej únie pôjde len približne o 0,2 bodu. Informuje o tom spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Dombrovskis to vyhlásil po zasadnutí Euroskupiny, ktoré sa konalo pred začiatkom neformálneho stretnutia ministrov financií EÚ a centrálnych bánk v rámci poľského predsedníctva v Rade EÚ. Ako dodal, americké clá oslabia kúpnu silu tamojších spotrebiteľov, ich reálne mzdy a zároveň zvýšia infláciu.



Ak by sa clá USA stali trvalým opatrením, ich negatívny dosah na ekonomiku USA by mohol podľa neho dosiahnuť 3,2 až 3,3 percentuálneho bodu. V prípade EÚ by to bolo 0,5 až 0,6 bodu. Celosvetovo by sa dosah ciel na HDP pohyboval okolo 1,2 bodu. Obchodná výmena by sa mohla znížiť o 10 % v priebehu troch rokov, doplnil komisár.



Podľa Dombrovskisa EÚ konfrontáciu nevyvolala a ani o ňu nemá záujem. Hodnota transatlantického obchodného partnerstva v roku 2023 dosiahla 1,6 bilióna eur. "Navrhli sme princíp nulových ciel na oboch stranách. Ak to však bude nutné, budeme brániť európsku ekonomiku," zdôraznil.



Na stretnutí sa zúčastnila aj šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová, ktorá uviedla že ECB je pripravená použiť všetky svoje dostupné nástroje na dosiahnutie cenovej a finančnej stability vzhľadom na clá, ktoré zaviedli USA. Uviedla, že efektívna colná sadzba USA sa zvýšila z 3,5 na 3,8 %. Ak by boli zavedené aj doteraz pozastavené clá, stúpla by na 13 %. Vyzvala na posilňovanie vnútorných reforiem vrátane zavádzania digitálneho eura a prehlbovania tzv. únie úspor a investícií.



Predseda Euroskupiny a írsky minister financií Paschal Donohoe apeloval na jednotný postoj členských štátov a potrebu posilňovať vnútorný trh aj spoluprácu v rámci Únie.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)