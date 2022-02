V. Dombrovskis: Finančné potreby Ukrajiny budú obrovské

Paríž 25. februára (TASR) - Ukrajina bude potrebovať obrovské financie po ruskej invázii a Európska únia (EÚ) bude musieť prísť s peniazmi. Uviedol to v piatok podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis po stretnutí ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk európskeho bloku.



Dombrovskis pripomenul, že Ukrajina trpí únikom investorov a jej prístup na finančné trhy je veľmi problematický. Ukrajinská mena hrivna je pod veľkým tlakom a rezervy centrálnej banky v Kyjeve sa v rámci trhových intervencií vyčerpali.



"Je teda jasné, že finančné potreby Ukrajiny budú obrovské a my budeme musieť tieto finančné potreby pokryť," povedal Dombrovskis.



EÚ nedávno schválila núdzový program makrofinančnej pomoci pre Kyjev vo výške 1,2 miliardy eur, z ktorých prvá polovica bude vyplatená čoskoro, ale Dombrovskis povedal, že je jasné, že podpora EÚ bude musieť ísť ďaleko za tento rámec.



Pripomenul, že predtým, ako Rusko začalo zhromažďovať jednotky na ukrajinskej hranici, bola odhadovaná "diera" vo financovaní Ukrajiny v tomto roku vo výške približne 2,5 miliardy eur. Po zhromaždení ruských vojakov pri hraniciach, ktoré vyvolalo útek investorov v očakávaní vojny, to stúplo na 5 miliárd eur.



"Teraz sú potreby financovania mimo tabuľky," povedal Dombrovskis. „Nevieme ich reálne odhadnúť, ale musíme byť pripravení podporiť Ukrajinu všetkými možnými spôsobmi," dodal.



Informáciu zverejnila TASR na základe správy agentúry Reuters.