Dombrovskis neočakáva nové minidohody o zrušení ciel na produkty z USA

Brusel 14. septembra (TASR) - Po augustovej "minidohode" o odstránení ciel Európskej únie (EÚ) na niektoré produkty z USA, ako sú homáre, nebudú pravdepodobne rýchlo nasledovať podobné dohody. Dôvodom sú rozdielne názory na poľnohospodárstvo na oboch stranách Atlantiku. Vyhlásil to v pondelok viceprezident EÚ Valdis Dombrovskis.



Dohoda medzi USA a EÚ sa vzťahuje len na malú časť výrobkov, ako sú napríklad americké homáre a európske sklo a keramika v hodnote 200 miliónov USD (168,72 milióna eur) ročne. To je pritom iba nepatrný zlomok z celkového objemu ich vzájomného obchodu, ktorý vlani dosiahol 616 miliárd eur.



Dombrovskis, ktorý povedie v EÚ rezort obchodu po demisii eurokomisára pre obchod Phila Hogana, uviedol, že augustová dohoda o prvom znížení ciel medzi oboma stranami za viac ako dve desaťročia je síce z ekonomického hľadiska malá, ale politicky veľká.



Varoval však pred očakávaním ďalších takýchto "malých obchodov", čiastočne pre rozdielne názory Bruselu a Washingtonu na to, či zahrnúť poľnohospodárstvo do obchodných rozhovorov.



„V súčasnosti sa neočakávajú žiadne nové minidohody,“ uviedol na seminári organizovanom spoločnosťou BusinessEurope. Dodal, že mandát Bruselu sa týka iba priemyselného tovaru, zatiaľ čo USA chcú zahrnúť do dohôd aj poľnohospodárstvo. Rybie produkty sa pritom považujú za priemyselný tovar.



Dombrovskis však podľa vlastných slov dúfa, že dohoda poslúži ako „odrazový mostík pre väčšie veci“. EÚ chce vyriešiť najmä dlhotrvajúci spor o dotácie pre výrobcov civilných lietadiel.



USA už dostali povolenie od Svetovej obchodnej organizácie (WTO) na zavedenie ciel na tovar z EÚ vo výške 7,5 miliardy USD za dotácie pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus.



Očakáva sa však, že WTO v priebehu niekoľkých týždňov povolí EÚ odvetné clá za dotácie pre americký koncern Boeing.



"Namiesto zavedenia ciel chcem nájsť riešenie," povedal Dombrovskis a dodal, že už hovoril s americkým obchodným zástupcom Robertom Lighthizerom.



(1 EUR = 1,1854 USD)