V dôsledku brexitu sa do EÚ presunulo vyše 7000 finančných pozícií

Londýn 29. marca (TASR) - V dôsledku odchodu Británie z Európskej únie sa do krajín EÚ presunulo z Londýna viac než 7000 finančných pozícií. Uviedla to v utorok poradenská spoločnosť EY. To je menej, než spoločnosť očakávala v závere minulého roka, keď odhadovala počet presunutých pozícií vo finančnom sektore na 7400. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zverejnený počet pozícií je zároveň výrazne menší, než sa predpokladalo v roku 2016, keď Briti v referende hlasovali za odchod svojej krajiny z EÚ. V tom čase viaceré firmy naznačovali, že do Európskej únie sa môže presunúť až 12.500 pracovných miest z finančného sektora. Na druhej strane, aj keď je počet pozícií menší než sa čakalo, môže ešte vzrásť, dodala EY vo svojej správe Brexit Tracker.



Ďalšie presuny by mohli nasledovať po kontrolách Európskej centrálnej banky (ECB), či nové finančné uzly v EÚ, ktoré si otvorili banky pôvodne využívajúce Londýn ako svoju európsku bázu, majú dostatok zamestnancov na získanie nových licencií, dodala EY.



Najpopulárnejšou destináciou z pohľadu finančných pozícií a zároveň nových finančných uzlov sa stal írsky Dublin. Nasledujú Luxemburg, Frankfurt nad Mohanom a Paríž.



Ak sa do úvahy vezme iba presun pozícií, potom si najlepšie počína podľa EY Paríž. Do francúzskeho hlavného mesta sa doteraz presunulo 2800 finančných pozícií z Londýna. Nasleduje Frankfurt nad Mohanom (1800) a Dublin s približne 1200 pozíciami.