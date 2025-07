V druhom štvrťroku 2025 sa byty prenajímali v priemere za 727 eur

Bratislava 27. júla (TASR) - Priemerná cena mesačného nájomného za byt na Slovensku sa v druhom štvrťroku pohybovala na úrovni 727 eur. V porovnaní so začiatkom roka nájomné kleslo o 5,3 %. V medziročnom porovnaní však priemerná cena nájmu stúpla o 2,1 %. Vyplýva to z analýzy cien nájomného za byty vo vybraných slovenských mestách, ktoré vypracovala spoločnosť Deloitte.



Oproti prvému štvrťroku 2025 narástla cena nájomného najviac v Banskej Bystrici (3 %) a Trenčíne (1,4 %). Pokles cien zaznamenala Bratislava, kde kleslo nájomné o 8,6 %. Nižšie nájomné v porovnaní so začiatkom tohto roka bolo v druhom štvrťroku aj v Žiline (- 6,1 %) a Nitre (-5,2 %).



Najnižšie ceny nájomného boli v druhom kvartáli 2025 v Trenčíne, kde sa nájomné pohybovalo na úrovni 544 eur. Naopak, najvyššie nájomné si aj naďalej udržala Bratislava, a to na úrovni 890 eur. Nárast nájomného v hlavnom meste bol zaznamenaný vo Vrakuni, kde bola priemerná cena 669 eur. Najdostupnejšie bývanie bolo v Podunajských Biskupiciach s priemerným nájomným na úrovni 632 eur.



V medziročnom porovnaní priemerná cena nájomného za byt v druhom štvrťroku 2025 narástla o 2,1 %. Najväčší nárast analytici zaznamenali v Prešove (11,1 %). Nasledovala Banská Bystrica (10,7 %), Košice (7,1 %), Trenčín (3,9 %) a Trnava (3,8 %). Mesačné nájomné kleslo medziročne len v Poprade (-4,8 %) a Žiline (-2,6 %).



Za posledný rok ceny nájomného pri jedno- a dvojizbových bytoch stúpli o 7,7 %. Najvyšší nárast bol medziročne zaznamenaný pri jednoizbových (7,6 %) a dvojizbových (6,9 %) bytoch v Bratislave. Mesačné nájomné trojizbových bytov v hlavnom meste oproti vlaňajšku kleslo o 1,3 %. Priemerné mesačné nájomné v novostavbách sa držalo takmer na rovnakej úrovni.