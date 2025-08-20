< sekcia Ekonomika
V Dubnici nad Váhom chcú postaviť novú plaváreň
Postaviť by ju mali za dva roky.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 20. augusta (TASR) - Mesto Dubnica nad Váhom vyhlásilo verejné obstarávanie na výstavbu novej mestskej plavárne za viac ako šesť miliónov eur. Postaviť by ju mali za dva roky. Informoval o tom dubnický primátor Peter Wolf.
Súťaž na zhotoviteľa stavebných prác bude podľa neho trvať do 28. augusta. V ideálnom prípade by mesto na prelome mesiacov mohlo spoznať jej víťaza.
„Ak verejná súťaž prebehne bez komplikácií, už na jeseň by sa mohlo začať s prípravnými prácami na stavenisku. Predpokladaná lehota trvania prác je stanovená na maximálne 24 mesiacov,“ doplnil primátor s tým, že rozsahom prác i objemom financií ide o jeden z najväčších projektov samosprávy.
Novostavba plavárne bude pozostávať z bazénovej haly, vstupného vestibulu s barom, šatňovým blokom, sociálnymi zariadeniami a wellness. Na prvom poschodí bude mať sídlo administratíva a technické priestory. Verejnosť bude mať k dispozícii tri bazény - hlavný 25-metrový, výučbový a bazén pre deti.
Celkovo investícia dosiahne 6,14 milióna eur bez DPH, práce budú financovať z príspevku Fondu na podporu športu a z vlastných zdrojov samosprávy.
Plaváreň vyrastie na mieste chátrajúcej budovy bývalej práčovne, ktorú samospráva ako problémový objekt zbúrala v roku 2022, keď zároveň predstavila aj budúcu podobu športoviska.
