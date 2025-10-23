< sekcia Ekonomika
V Dubnici nad Váhom ukončili rekonštrukciu budovy mestského úradu
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 23. októbra (TASR) - Po viac ako roku ukončili v Dubnici nad Váhom rekonštrukciu budovy radnice za dva milióny eur. Obnova a modernizácia 60 rokov starej budovy mestského úradu prinesie výrazné energetické úspory. Informovala o tom dubnická hovorkyňa Veronika Valuchová.
Nový vzhľad radnice je moderný a budova po novom disponuje exteriérovým tienením, rekuperáciou a hliníkovým obvodovým plášťom s vysokou životnosťou. Je zateplená a osvietená LED svietidlami. Samospráva využila systém inteligentného riadenia budovy.
„Ide o starú budovu, čo sa prejavovalo na jej energetickej náročnosti. Vďaka inštalácii obnoviteľných zdrojov (fotovoltické panely na streche, štyri tepelné čerpadlá) klesnú náklady spojené s energiami o niekoľko desiatok percent. Ušetrené zdroje tak budeme môcť investovať do ďalších projektov smerujúcich k zvýšeniu kvality života obyvateľov nášho mesta,“ doplnil.
V bezprostrednej blízkosti mestského úradu aktuálne prebiehajú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou Námestia Alexandra Dubčeka, ktoré sa už čoskoro premení na ekologický park.
„Pribudne nová zeleň, mobiliár aj viaceré hracie prvky pre deti rôznych vekových skupín. Do zeme navyše zabudujeme sedem retenčných nádrží, do ktorých sa bude zbierať voda zo strechy mestského úradu a domu kultúry. Tá bude slúžiť na zavlažovanie existujúcej aj novej zelene na Námestí Alexandra Dubčeka,“ priblížil Wolf.
