V Dubnici nad Váhom zmodernizujú športovú halu
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 26. marca (TASR) - V Dubnici nad Váhom zrekonštruujú za viac ako desať miliónov eur mestskú športovú halu. Päťmiliónovú dotáciu získala radnica z Environmentálneho fondu. Mesto bolo úspešné v žiadosti o nenávratné finančné zdroje určené na zvyšovanie energetickej hospodárnosti verejných budov. Vo štvrtok o tom informovali minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) a primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf.
V rámci modernizácie budovu športovej haly kompletne zateplia, vymenia zdroj tepla, svietidlá a všetky rozvody. Súčasťou budú inovatívne technológie na využitie odpadového tepla a inštalácia vlastnej fotovoltickej elektrárne. Kapacita športovej haly sa po rekonštrukcii zvýši zo súčasných 1500 na 2500 divákov.
„Pred pár týždňami sme ohlásili významnú modernizáciu športových areálov na Slovensku. Tí starostovia a primátori, ktorí sú pripravení, teraz žnú úspech. Cieľom ministerstva životného prostredia pod mojím vedením je, aby sme pomohli mestám a obciam udržať športovú infraštruktúru pri živote,“ skonštatoval minister.
Ako dodal, päť miliónov eur pôjde na rekonštrukciu z Modernizačného fondu, nejde o peniaze zo štátneho rozpočtu, ale zo zdrojov Európskej únie. Rezort chce pokračovať v podpore projektov energetických úspor športovísk i kultúrnych domov.
„Verím, že ešte tento rok dáme jednu veľkú výzvu, do ktorej by sme mohli dať 60 až 80 miliónov eur. Primárne bude určená na športové haly, zimné štadióny. Moja výzva pre starostov a primátorov je, aby si pripravili projekty,“ zdôraznil Taraba.
Podľa Wolfa dáva radnica ročne len na energie v športovej hale asi 130.000 eur. Napriek tomu ju nedokážu dostatočne vykúriť. V športovej hale sídlia hádzanársky, florbalový a boxerský klub. Radnica chce športovú halu pomenovať po olympijskom víťazovi, boxerovi Jánovi Zacharovi.
Modernizácia haly 60-ročnej haly bude trvať asi dva roky, po jej dokončení predpokladajú energetickú úsporu až 88,6 percenta. Väčšie investície do haly si mesto dovoliť nemohlo. Pred pár rokmi vymenili palubovku a pridali úsporné osvetlenie. Hala je plechová a úniky tepla sú obrovské. Aktuálne radnica pripravuje verejné obstarávanie, s prácami by chceli začať na jeseň.
„Po dokončení modernizácie vznikne športový stánok, ktorý bude spĺňať medzinárodné parametre. Okrem toho, že tú budú pôsobiť naše kluby, tak tu budeme môcť realizovať aj medzinárodné podujatia. So Slovenským hádzanárskym zväzom sme pripravovali tento projekt s tým, že by tu mohli byť majstrovstvá Európy v hádzanej žien. Po rekonštrukcii budeme schopní v športovej hale realizovať aj kultúrne podujatia,“ doplnil primátor.
