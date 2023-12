V Dunajskej Lužnej pribudol najrýchlejší zálohový automat na Slovensku

Bratislava 21. decembra (TASR) - Najrýchlejší a najväčší exteriérový zálohový automat na PET fľaše a plechovky na Slovensku, a zároveň aj v strednej Európe, pribudol v Dunajskej Lužnej. Do prevádzky ho uviedla vo štvrtok pred obchodným strediskom spoločnosť Envipco Slovakia spolu s obchodným reťazcom COOP Jednota.



Nový zálohový automat dokáže spracovať viac ako 100 obalov za minútu, čím podľa spoločnosti výrazne skráti čas čakania zákazníkov v radoch. "Výhodou automatu je, že spotrebitelia už nebudú musieť vkladať do zariadenia vratné obaly po jednom, ale jednoducho vysypú obsah tašky alebo vreca s obalmi do násypníka automatu," uviedol predseda predstavenstva COOP Jednota Dunajská Streda Ľudovít Kulcsár.



Spoločnosť Envipco je jeden z najväčších svetových dodávateľov zálohových automatov. Podľa Petry Požgayovej zo spoločnosti Envipco Slovakia, tieto veľké zálohovacie automaty sú obľúbené v severských krajinách, udomácnili sa aj v Grécku alebo na Malte. V strednej Európe má tento typ zálohového automatu premiéru práve v Dunajskej Lužnej.