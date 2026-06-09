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V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili kliešťovú encefalitídu
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár SR Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. V prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v surovom nepasterizovanom ovčom alebo kozom mlieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Na sociálnej sieti o tom informuje Štátna veterinárna a potravinová správa SR.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.