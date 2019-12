V e-shopoch treba platiť cez brány bánk a nezadávať údaje z karty

Bratislava 16. decembra (TASR) - Viac ako 70 percent z podvodných transakcií sa deje pri platbách cez internet. Ľudia by si preto mali dávať pri nákupoch v e-shopoch pozor a dodržiavať niekoľko pravidiel. Napríklad nakupovať u overeného predajcu, čo najmenej zadávať na internete údaje z platobnej karty a používať buď virtuálnu platobnú kartu, alebo platby cez zabezpečené platobné brány bánk. Pre TASR to uviedol Peter Ivanka zo spoločnosti Softec.



Za najbezpečnejšie označil platby cez Google Pay a Apple Pay, ktoré sú však v slovenských e-shopoch podľa Ivanku stále málo rozšírené. "Dobré je tiež platiť cez PayPal," podotkol s tým, že aj to je však možné ešte stále viac v zahraničných ako slovenských internetových obchodoch. Slovenské e-shopy podľa jeho slov ponúkajú možnosť platiť cez zabezpečené platobné brány bánk, existuje aj možnosť platby jednorazovou virtuálnou kartou. Väčšina slovenských bánk však zatiaľ takúto službu podľa Ivanku neposkytuje, zvyčajne sú k dispozícii spomínané brány.



"Každý e-shop poskytuje informácie o podporovaných typoch platobných metód. Ak ponúka platbu cez platobnú bránu banky, je dobré použiť ju. Po presmerovaní klienta na stránku, kde sa vypĺňajú údaje z platobnej karty, si treba v názve stránky (web adrese) všimnúť, či ide o zabezpečené spojenie. Pokiaľ je to bezpečné spojenie, vo web adrese bude na začiatku zobrazený zámok. Takáto platba je pomerne bezpečná," opísal Ivanka. Dodáva, že aby toho nebolo málo, banky musia spĺňať nariadenia PSD2 regulácie, ktorej cieľom je zvýšenie bezpečnosti.



"Dnes už prakticky všetky slovenské banky majú tzv. 3D Secure. Každá platba kartou na internete by sa teda mala potvrdzovať ešte SMS kódom. A pokiaľ sa takto nepotvrdí, podľa mojich informácií by mal niesť za prípadnú škodu zodpovednosť obchod, ktorý takéto overenie neumožní," doplnil Ivanka. Ľuďom tiež odporúča, aby neplatili cez otvorenú wifi, napríklad v kaviarňach, a tiež, aby si dávali pozor na podvodné emaily. Platí podľa jeho slov zásada, že vaša banka si od vás nikdy nebude pýtať prihlasovacie alebo osobné údaje cez email.