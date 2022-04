V ECB majú rozdielne názory na tempo sprísňovania menovej politiky

Frankfurt nad Mohanom 7. apríla (TASR) - Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) majú rozdielne názory na to, ako reagovať na ekonomické šoky, ktoré spôsobila invázia Ruska na Ukrajinu. Vyplýva to zo správy zo zasadania ECB z 9. a 10. marca, ktorá bola uverejnená vo štvrtok.



Zatiaľ čo konzervatívnejší členovia Rady guvernérov, tzv. jastraby, presadzujú presnejšie stanovenie dátumu na ukončenie nákupu aktív, čím by sa otvorila cesta k zvýšeniu úrokových sadzieb už v 3. štvrťroku, v dôsledku zhoršujúceho sa inflačného výhľadu, iní, umiernenejší (tzv. holubice), uprednostňujú prístup „počkajme a uvidíme“ v čase výnimočne veľkej neistoty.



Niektorí strážcovia európskej meny argumentujú, že „zachovanie nákupu aktív si vyžaduje náklady“, ďalší varujú, že v súčasnom prostredí „sú odvážne kroky ešte menej opodstatnené“ ako v predvojnovej situácii a „mohli by ešte viac narušiť dôveru“.



ECB, ktorá čelí najvyššej inflácii od vytvorenia eura, minulý mesiac prekvapila trhy tým, že naznačila rýchlejšie ukončenie nákupov aktív. Otázkou teraz je, ako skoro sa po skončení nákupu dlhopisov z eurozóny zvýšia rekordne nízke úrokové sadzby ECB, keďže viaceré veľké centrálne banky inde vo svete už spustili cykly sprísňovania menovej politiky.



Niektorí členovia Rady guvernérov presadzujú dve zvýšenia úrokov do konca roka. Iní sú za opatrnejší prístup, kým sú ekonomické dôsledky vojny nejasné. Najbližšie sa stretnú 13. až 14. apríla.



Podľa zápisnice z marcového zasadania riziká pre inflačný výhľad vyplývajúce z konfliktu na Ukrajine „boli vnímané ako prevažne jednostranné, pričom skúsenosti naznačujú, že vojny majú tendenciu byť inflačné,“ uvádza sa v správe. Guvernéri mali však „rôzne názory“ na to, ako dlho bude trvať súčasná vysoká inflácia.



Ekonomické projekcie prezentované v tom čase počítali s tým, že hospodárstvo eurozóny porastie o viac ako 2 % aj v prípade nepriaznivého výsledku.



„Zatiaľ čo vojna by v krátkodobom horizonte pravdepodobne zasiahla ekonomický rast, za celý rok by mal zostať pozitívny aj pri najhoršom scenári, ktorý poukazuje skôr na 'spomalenie' ako na stagfláciu,“ dodáva správa.



Diskusia guvernérov v apríli však bude zrejme iná ako v marci, keďže od predchádzajúceho stretnutia sa inflácia prudko zrýchlila a v marci dosiahla rekordných 7,5 %. Niektorí analytici teraz špekulujú o dvojcifernej miere inflácie do polovice roka.



Vojna na Ukrajine však pravdepodobne skomplikuje diskusie. Vysoké ceny pohonných hmôt a sankcie budú mať negatívny vplyv na hospodárstvo 19 krajín eurozóny, ktoré bude pravdepodobne v prvej polovici roka prinajmenšom stagnovať.



TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.