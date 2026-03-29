V Egypte v reakcii na zdraženie energií obmedzili prevádzku obchodov
Mimoriadne opatrenia zavedené egyptskou vládou zahŕňajú aj vypínanie pouličného osvetlenia a reklamy pri cestách a prácu z domu najmenej jeden deň v týždni.
Autor TASR
Káhira 29. marca (TASR) - Obchody, reštaurácie a kaviarne v Egypte dostali pokyn na skrátenie otváracích hodín v rámci súboru dočasných opatrení na boj proti prudko rastúcim cenám energií, ktoré sú dôsledkom vojny v Iráne. Maloobchodné a stravovacie zariadenia môžu mať počas najbližšieho mesiaca otvorené maximálne do 21.00 h. TASR o tom informuje na základe správy portálu BBC.
Mimoriadne opatrenia zavedené egyptskou vládou zahŕňajú aj vypínanie pouličného osvetlenia a reklamy pri cestách a prácu z domu najmenej jeden deň v týždni. Hotely a turistické atrakcie majú z opatrení na úsporu energií výnimku, uviedla egyptská vláda. Cestovný ruch totiž tvorí približne desatinu egyptskej ekonomiky. Viaceré hotely v Káhire vrátane hotelov Mariott a Cosmopolitan však pre vysielateľa RFI uviedli, že si pre prípad výpadku prúdu zaobstarali generátory a svoje reštaurácie ponechajú otvorené ako zvyčajne.
Väčšina zamestnancov dostala pokyn, aby pracovali z domu aspoň jeden deň v týždni, ale netýka sa to napríklad zamestnancov nemocníc, škôl a tovární.
