Nedela 29. marec 2026
V Egypte v reakcii na zdraženie energií obmedzili prevádzku obchodov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Mimoriadne opatrenia zavedené egyptskou vládou zahŕňajú aj vypínanie pouličného osvetlenia a reklamy pri cestách a prácu z domu najmenej jeden deň v týždni.

Autor TASR
Káhira 29. marca (TASR) - Obchody, reštaurácie a kaviarne v Egypte dostali pokyn na skrátenie otváracích hodín v rámci súboru dočasných opatrení na boj proti prudko rastúcim cenám energií, ktoré sú dôsledkom vojny v Iráne. Maloobchodné a stravovacie zariadenia môžu mať počas najbližšieho mesiaca otvorené maximálne do 21.00 h. TASR o tom informuje na základe správy portálu BBC.

Mimoriadne opatrenia zavedené egyptskou vládou zahŕňajú aj vypínanie pouličného osvetlenia a reklamy pri cestách a prácu z domu najmenej jeden deň v týždni. Hotely a turistické atrakcie majú z opatrení na úsporu energií výnimku, uviedla egyptská vláda. Cestovný ruch totiž tvorí približne desatinu egyptskej ekonomiky. Viaceré hotely v Káhire vrátane hotelov Mariott a Cosmopolitan však pre vysielateľa RFI uviedli, že si pre prípad výpadku prúdu zaobstarali generátory a svoje reštaurácie ponechajú otvorené ako zvyčajne.

Väčšina zamestnancov dostala pokyn, aby pracovali z domu aspoň jeden deň v týždni, ale netýka sa to napríklad zamestnancov nemocníc, škôl a tovární.
Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: 10 otázok, ktoré preveria váš prehľad o svete

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

ŠUTAJ EŠTOK: Sme obeťou politického vydierania prezidenta Zelenského

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše