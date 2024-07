V ekonomike aj na finančnom trhu podľa NBS pribúdajú pozitívne signály

Bratislava/Zákamenné 3. júla (TASR) - Vo viacerých oblastiach ekonomiky a finančného trhu v súčasnosti pribúdajú pozitívne signály. Okrem čiastočného zlepšenia finančnej situácie podnikov a rastu reálnych miezd domácností ide najmä o postupný pokles inflácie a s tým spojené očakávania znižovania úrokových sadzieb. Konštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) v Správe o finančnej stabilite k máju 2024, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.



"Takýto vývoj by mal zmierniť tlak na dlžníkov, pričom však ani aktuálne zvýšené úrokové sadzby zatiaľ nepriniesli zhoršenie kvality úverov v sektore podnikov alebo domácností. Medzi hlavné riziká pre finančnú stabilitu sa tak čoraz viac dostáva geopolitická nestabilita, ktorá sa stáva dominantným faktorom neistoty pre vývoj vo finančnom sektore nielen na Slovensku," zhodnotila centrálna banka.



Trendy na trhu úverov sa v porovnaní s predchádzajúcou správou z novembra minulého roka príliš nezmenili. Tok nových úverov na bývanie ostáva na zníženej úrovni, čo súvisí najmä s vývojom úrokových sadzieb. Ide o celoeurópsky jav, pričom slovenský hypotekárny trh stále patrí medzi tie dynamickejšie. Zároveň sa však zvýšila zraniteľnosť portfólia hypoték, hlavným dôvodom je podľa NBS nižšia cena nehnuteľností slúžiacich ako ich zabezpečenie.



Rast podnikových úverov sa na medziročnej báze takmer zastavil a v prvom štvrťroku 2024 bolo čerpanie týchto úverov nižšie ako v predchádzajúcich rokoch. Dôvodom spomalenia bol podľa centrálnej banky slabý dopyt po úveroch zo strany podnikov. Naopak, naďalej sa pozitívne vyvíjalo spotrebiteľské úverovanie.



"Najvýznamnejšie riziká sú prítomné v sektore komerčných nehnuteľností, predovšetkým v kancelárskom segmente. Tento segment trpí nárastom miery neobsadenosti, pričom niektoré faktory môžu mať aj trvalejší alebo štrukturálny charakter," upozornila NBS.



Pripomenula, že v minulom roku dosiahol slovenský bankový sektor rekordný zisk. V nasledujúcich rokoch však bude ziskovosť bánk znižovať bankový odvod. "Nepredpokladáme negatívny vplyv na odolnosť bánk alebo ich schopnosť poskytovať úvery, pokiaľ zostane zachovaný degresívny charakter odvodu. Aj aktuálne majú banky dostatok kapitálu, pričom likvidita sa dodatočne zlepšila obnovením rastu vkladov domácností," zhodnotila centrálna banka.



Vysoká odolnosť bankového sektora SR sa podľa správy potvrdila aj v stresovom testovaní, pri ktorom NBS simulovala značný pokles ekonomiky spojený s poklesom reálnych príjmov a výrazným zhoršením trhu práce. Aj v takom prípade by bankový sektor zostal stabilný a bol by schopný naďalej poskytovať úvery podnikom a domácnostiam.