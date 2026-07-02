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V ekonomike USA v júni pribudlo menej pracovných miest, ako sa čakalo
Nové pracovné pozície minulý mesiac v americkej ekonomike vznikli najmä v oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.
Autor TASR
Washington 2. júla (TASR) - Americkí zamestnávatelia v júni vytvorili menej nových pracovných miest, ako sa očakávalo. V ekonomike USA bez sektora poľnohospodárstva minulý mesiac pribudlo iba 57.000 nových zamestnancov. Miera nezamestnanosti však mierne klesla, a to na úroveň 4,2 %. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Nové pracovné pozície minulý mesiac v americkej ekonomike vznikli najmä v oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Firmy podnikajúce v oblasti voľnočasových aktivít a ubytovacích a stravovacích služieb však počet zamestnancov znížili po tom, ako veľký počet pracovníkov prijali v predošlom mesiaci.
Rezort práce zároveň smerom nadol revidoval údaje o počte nových pracovných pozícií v predošlých dvoch mesiacoch a uviedol, že v apríli a máji pribudlo o 74.000 nových miest menej, ako sa pôvodne odhadovalo.
Údaje o júnovej tvorbe nových pracovných miest v USA výrazne zaostali za očakávaniami. Ekonómovia oslovení v prieskume Dow Jones Newswires a The Wall Street Journal totiž prognózovali, že v hospodárstve krajiny vznikne 115.000 nových pracovných pozícií.
Nové pracovné pozície minulý mesiac v americkej ekonomike vznikli najmä v oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Firmy podnikajúce v oblasti voľnočasových aktivít a ubytovacích a stravovacích služieb však počet zamestnancov znížili po tom, ako veľký počet pracovníkov prijali v predošlom mesiaci.
Rezort práce zároveň smerom nadol revidoval údaje o počte nových pracovných pozícií v predošlých dvoch mesiacoch a uviedol, že v apríli a máji pribudlo o 74.000 nových miest menej, ako sa pôvodne odhadovalo.
Údaje o júnovej tvorbe nových pracovných miest v USA výrazne zaostali za očakávaniami. Ekonómovia oslovení v prieskume Dow Jones Newswires a The Wall Street Journal totiž prognózovali, že v hospodárstve krajiny vznikne 115.000 nových pracovných pozícií.