V elektrárni Mochovce sa začne generálna odstávka prvého bloku
Najväčší výrobca elektriny na Slovensku spraví kontroly a údržbu na parogenerátoroch a na hlavnom cirkulačnom čerpadle.
Autor TASR
Mochovce 27. marca (TASR) - V jadrovej elektrárni Mochovce sa v sobotu (28. 3.) začne typová generálna odstávka prvého bloku elektrárne. Pôjde o prvú z piatich na tento rok naplánovaných generálnych odstávok slovenských jadrových blokov, informovali Slovenské elektrárne.
Počas odstávky vymenia elektrárne približne jednu pätinu jadrového paliva v reaktore. Zároveň vykonajú plánovanú údržbu a práce na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti zariadení, ktoré nie je možné spraviť počas bežnej prevádzky.
Najväčší výrobca elektriny na Slovensku spraví kontroly a údržbu na parogenerátoroch a na hlavnom cirkulačnom čerpadle. Pracovníci elektrární zrenovujú elektromotor čerpadla cirkulačnej chladiacej vody aj záložný dieselgenerátor.
Hlavné činnosti prebehnú na prvom redundantnom systéme elektrárne, napríklad na technickej vode, havarijných systémoch a elektrorozvodniach. Po dôkladnej údržbe a pred nábehom bloku bude nasledovať séria testov a tlakových skúšok v primárnom okruhu na viacerých záťažových úrovniach.
Každý tlakovodný reaktor VVER 440, ktorý je jediným na Slovensku prevádzkovaným typom reaktora, musí byť aspoň raz ročne plánovane odstavený kvôli čiastočnej výmene paliva. Všetky prevádzkované reaktory na Slovensku vlastnia Slovenské elektrárne.
