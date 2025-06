V elektronickom účte poistenca sprístupnili nové informácie

Bratislava 11. júna (TASR) - Sociálna poisťovňa rozšírila funkcie v elektronickom účte poistenca o možnosť platieb poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľných poistencov. Zároveň sprístupnila informácie o stave konania žiadosti o dôchodok a ponúka aj predbežné vyčíslenie výšky podpory v nezamestnanosti. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



„Pribúda nová funkcionalita, že ak si niekto požiada o dôchodok, tak presne bude mať informáciu vo svojom elektronickom účte, čo sa s jeho žiadosťou vlastne práve deje, kde sa nachádza, v akom stave konania je a kedy vlastne bude vybavená,“ uviedol Tomáš.



„Druhá dôležitá funkcionalita, ktorú pridávame do elektronického účtu poistenca, je informatívna suma o dávke v nezamestnanosti,“ priblížil minister. Zamestnanci si tak ešte počas pracovného pomeru môže na elektronickom účte pozrieť, akú výšku dávky v nezamestnanosti by dostali, keby o svoju prácu prišli. Zároveň si budú môcť skontrolovať, či za nich zamestnávateľ odvádza poistné.



Treťou novinkou je online platba poistného, či už riadneho poistného alebo nedoplatkov, pre SZČO a pre dobrovoľných poistencov. Po novom si už cez elektronický účet budú môcť si ľudia zaplatiť poistné z pohodlia domova.



Zmeny v elektronizácii SP sa však týmto nekončia. Najnovšie, ešte na jeseň, by mala poisťovňa pripraviť mobilnú aplikáciu elektronického účtu poistenca pre Android aj pre iOS. K novým funkcionalitám by mala pribudnúť aj dôchodková prognóza. Elektronický účet poistenca si doteraz aktivovalo približne 400.000 ľudí z celkového počtu približne 3,5 milióna poistencov.