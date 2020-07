V emisnej kauze VW dostali vlastníci áut v USA takmer 10 mld. USD

Washington 28. júla (TASR) - Americkí majitelia áut firmy Volkswagen, ktorých vozidlá mali problematický softvér na manipuláciu emisií, dostali v rámci kompenzácií takmer 10 miliárd USD (8,50 miliardy eur). Uviedla to americká Federálna komisia pre obchod (FTC), na ktorú sa odvolala agentúra Reuters.



Emisný škandál Volkswagenu vypukol v septembri 2015. Spoločnosť neskôr priznala, že vo svete jazdí približne 11 miliónov vozidiel s problematickým softvérom. Medzitým sa v USA dohodla, že od vyše 550.000 majiteľov takýchto áut vozidlá odkúpi alebo problematický softvér upraví.



Ako informovala FTC vo svojej finálnej správe o urovnaní kauzy, viac než 86 % majiteľov vozidiel sa rozhodlo pre možnosť odkúpenia ich auta firmou. Zároveň uviedla, že samotný Volkswagen vyplatil zákazníkom v USA viac než 9,5 miliardy USD a firma Robert Bosch, dodávateľ komponentov pre naftové motory, ďalších približne 300 miliónov USD. Okrem nákladov na odkúpenie auta, prípadne úpravu, VW súhlasil s tým, že poškodeným majiteľom áut vyplatí sumu od 5100 do 10.000 USD.



Celá kauza stála Volkswagen do dnešných dní približne 30 miliárd eur. Okrem nákladov spojených s opravami či spätným odkúpením vozidla zaplatila firma aj viacero pokút alebo sa dohodla na iných formách urovnania.



(1 EUR = 1,1760 USD)