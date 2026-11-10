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V EP prijali pozíciu k Európskemu sociálnemu fondu na roky 2028 - 2034
Výbor navrhuje zachovať Európsky sociálny fond ako samostatný program s vyhradeným rozpočtom vo výške 124,19 miliardy eur, jasnými cieľmi a tematickými požiadavkami na výdavky.
Autor TASR
Brusel 10. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci v utorok hlasovali o svojom stanovisku k Európskemu sociálnemu fondu (ESF) na rozpočtové obdobie 2028 - 2034. Pozícia EP je zameraná na podporu kvalitného zamestnania, zručností a sociálnej ochrany, informuje spravodajca TASR.
Výbor navrhuje zachovať Európsky sociálny fond ako samostatný program s vyhradeným rozpočtom vo výške 124,19 miliardy eur, jasnými cieľmi a tematickými požiadavkami na výdavky. Za tento postoj zahlasovalo 40 členov výboru, šiesti boli proti a desiati sa zdržali hlasovania.
ESF by mal aj naďalej hrať úlohu hlavného nástroja EÚ na investovanie do ľudí, sociálnu konvergenciu, kvalitné zamestnanie a rovnaké príležitosti. Podľa návrhu europoslancov by fond fungoval prostredníctvom vyhradených kapitol ESF v národných a regionálnych partnerských plánoch.
Poslanci EP tvrdia, že ESF by mal podporovať investície do ľudí a politické reformy v oblasti zamestnanosti, zručností, vzdelávania a odbornej prípravy a sociálneho začlenenia, aby prispel k implementácii Európskeho piliera sociálnych práv. To by malo zabezpečiť rovnaké príležitosti, prispieť k odstráneniu chudoby, rovnakému prístupu na trh práce, spravodlivým a kvalitným pracovným podmienkam, sociálnej ochrane a inklúzii. Podporilo by to tiež kvalitné a inkluzívne vzdelávanie a odbornú prípravu, celoživotné vzdelávanie, investície do detí a mladých ľudí a prístup k základným službám.
Výbor, vzhľadom na osobitnú potrebu podporovať deti žijúce v chudobe a deti pochádzajúce zo sociálno-ekonomicky znevýhodneného prostredia, navrhuje, aby členské štáty naplánovali dostatočné, stabilné, predvídateľné a vyhradené zdroje vo výške aspoň 5 % na riešenie opatrení v rámci záruky pre deti.
Členské štáty by podľa europoslancov mali byť schopné naďalej podporovať financovanie aktívnych opatrení na trhu práce spolu s rekvalifikáciou a zvyšovaním kvalifikácie, ako aj prístup k relevantným službám, najmä pre ľudí v regiónoch neúmerne postihnutých dekarbonizáciou, a tiež by mali na túto výzvu vyčleniť primerané množstvo finančných zdrojov.
Členovia výboru zároveň schválili aj mandát na rokovania s Radou EÚ (členskými štátmi) o ESF. Očakáva sa, že stanovisko výboru a mandát na rokovania budú schválené na nadchádzajúcom novembrovom plenárnom zasadnutí EP v Štrasburgu.
(spravodajca TAR Jaromír Novak)
Výbor navrhuje zachovať Európsky sociálny fond ako samostatný program s vyhradeným rozpočtom vo výške 124,19 miliardy eur, jasnými cieľmi a tematickými požiadavkami na výdavky. Za tento postoj zahlasovalo 40 členov výboru, šiesti boli proti a desiati sa zdržali hlasovania.
ESF by mal aj naďalej hrať úlohu hlavného nástroja EÚ na investovanie do ľudí, sociálnu konvergenciu, kvalitné zamestnanie a rovnaké príležitosti. Podľa návrhu europoslancov by fond fungoval prostredníctvom vyhradených kapitol ESF v národných a regionálnych partnerských plánoch.
Poslanci EP tvrdia, že ESF by mal podporovať investície do ľudí a politické reformy v oblasti zamestnanosti, zručností, vzdelávania a odbornej prípravy a sociálneho začlenenia, aby prispel k implementácii Európskeho piliera sociálnych práv. To by malo zabezpečiť rovnaké príležitosti, prispieť k odstráneniu chudoby, rovnakému prístupu na trh práce, spravodlivým a kvalitným pracovným podmienkam, sociálnej ochrane a inklúzii. Podporilo by to tiež kvalitné a inkluzívne vzdelávanie a odbornú prípravu, celoživotné vzdelávanie, investície do detí a mladých ľudí a prístup k základným službám.
Výbor, vzhľadom na osobitnú potrebu podporovať deti žijúce v chudobe a deti pochádzajúce zo sociálno-ekonomicky znevýhodneného prostredia, navrhuje, aby členské štáty naplánovali dostatočné, stabilné, predvídateľné a vyhradené zdroje vo výške aspoň 5 % na riešenie opatrení v rámci záruky pre deti.
Členské štáty by podľa europoslancov mali byť schopné naďalej podporovať financovanie aktívnych opatrení na trhu práce spolu s rekvalifikáciou a zvyšovaním kvalifikácie, ako aj prístup k relevantným službám, najmä pre ľudí v regiónoch neúmerne postihnutých dekarbonizáciou, a tiež by mali na túto výzvu vyčleniť primerané množstvo finančných zdrojov.
Členovia výboru zároveň schválili aj mandát na rokovania s Radou EÚ (členskými štátmi) o ESF. Očakáva sa, že stanovisko výboru a mandát na rokovania budú schválené na nadchádzajúcom novembrovom plenárnom zasadnutí EP v Štrasburgu.
(spravodajca TAR Jaromír Novak)