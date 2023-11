V Estónsku sa začal proces súvisiaci s praním peňazí v Danske Bank

Tallinn 13. novembra (TASR) - V Estónsku sa v pondelok začal proces so šiestimi obžalovanými v rámci škandálu týkajúceho sa prania špinavých peňazí v spoločnosti Danske Bank. Bývalí zamestnanci medzičasom zatvorenej estónskej pobočky dánskej banky vinu popierajú. Päť mužov a jedna žena čelia obvineniam z prania špinavých peňazí v hodnote najmenej 1,6 miliardy USD (1,5 miliardy eur) a 6 miliónov eur v rokoch 2007 až 2015. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Obvinení podľa estónskej generálnej prokuratúry zatajili vlastníkov finančných prostriedkov podozrivého pôvodu. Pranie peňazí mali realizovať prostredníctvom účelovo vytvorenej spoločnosti, ktorú zatajili pred ostatnými oddeleniami banky. Vyšetrovatelia uviedli, že prostredníctvom medzinárodnej spolupráce získali aj informácie o predchádzajúcich trestných činoch, ktoré mali byť spáchané v Rusku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Švajčiarsku, USA a Iráne. Pojednávania v kauze sú naplánované do polovice októbra 2024.



Škandinávska banka sa na jeseň 2018 priznala, že cez jej malú estónsku dcéru sa od roku 2007 do roku 2015 zrealizovali podozrivé transakcie za približne 200 miliárd eur, a to prostredníctvom portfólia nerezidentov pobaltského štátu. Peniaze prichádzali z Ruska, bývalých sovietskych štátov a iných krajín.