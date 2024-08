V EÚ bolo vlani zaregistrovaných 1,5 milióna nových elektromobilov

Brusel 2. augusta (TASR) - V krajinách Európskej únie (EÚ) bolo v roku 2023 zaregistrovaných takmer 1,5 milióna nových elektrických áut. Vyplýva to z piatkovej správy zverejnenej štatistickým úradom EÚ Eurostat.



Eurostat upozornil, že v roku 2023 bolo v EÚ zaregistrovaných takmer 1,5 milióna nových osobných áut na elektrický pohon, čím sa ich celkový počet zvýšil na 4,5 milióna. To predstavuje nárast o 48,5 % v porovnaní s rokom 2022, keď celkový počet elektromobilov predstavoval tri milióny.



Podiel elektromobilov výlučne na batérie medzi novoregistrovanými autami dosiahol vlani v EÚ 14,6 %. Znamená to pokračovanie rýchleho nárastu zavádzania elektromobilov v Únii. Podiel elektromobilov s výlučne batériovým pohonom na nových registráciách bol do roku 2018 pod 1 %, ale za posledné 4 roky výrazne vzrástol - na 5,3 % v roku 2020, 9 % v roku 2021, 12,1 % v roku 2022 a 14,6 % v roku 2023.



K 31. decembru 2023 tvorili elektromobily na batérie 1,7 % vozového parku v EÚ, pričom medzi krajinami EÚ boli značné rozdiely. V Dánsku tvorili batériové elektromobily 7,1 % všetkých osobných áut a podobne vysoké podiely boli aj vo Švédsku (5,9 %), v Luxembursku (5,1 %) a Holandsku (5,0 %). Na trojpercentnej úrovni sa udržali Belgicko, Rakúsko a Nemecko a 14 členských krajín vrátane Slovenska zaznamenalo podiely pod 1 %. Najnižšie podiely zaznamenali Cyprus, Grécko a Poľsko, každé na úrovni 0,2 %, a potom Slovensko a Česko na úrovni 0,3 %.



Eurostat zároveň upozornil, že podiely výlučne batériových elektromobilov zo všetkých osobných áut v Bulharsku, na Cypre, v Grécku, vo Francúzsku, v Holandsku, Poľsku a na Slovensku sú na základe odhadov štatistického úradu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)