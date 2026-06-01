V EÚ nadobudli účinnosť nové pravidlá o výpočte emisií z dopravy
Autor TASR
Brusel 1. júna (TASR) - Európska komisia v pondelok pripomenula, že 1. júna nadobudla účinnosť prvá štandardizovaná metodika pre výpočet emisií skleníkových plynov z nákladnej a osobnej dopravy v celej EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že právnym rámcom CountEmissionsEU sa zavádza jednotná a vedecky podložená metodika, ktorá je v súlade s medzinárodnou normou (EN ISO 14083:2023) a ktorej cieľom je zabezpečiť presné, porovnateľné a spoľahlivé údaje o emisiách vo všetkých druhoch dopravy.
Zabezpečením výpočtov emisií „od dverí k dverám“ nové pravidlá umožnia podnikom porovnávať výkonnosť, optimalizovať logistiku a podporovať nízkouhlíkové obstarávanie. Taktiež poskytnú spotrebiteľom, podnikom a verejným orgánom jasnejšie informácie na to, aby mohli robiť udržateľné rozhodnutia pri využívaní nákladnej a osobnej dopravy.
Rámec sa vzťahuje na spoločnosti v EÚ, ktoré dobrovoľne zverejňujú emisie z dopravy, čím sa zabezpečí, že všetky zverejnené údaje sú konzistentné a overiteľné.
Ďalšie kroky zahŕňajú vypracovanie vykonávacích a delegovaných aktov na spresnenie technických detailov.
Komisia potvrdila, že poskytne usmernenia a digitálne nástroje na podporu implementácie tejto metodiky, najmä pre malé a stredné podniky. Úplné uplatňovanie rámca CountEmissionsEU sa očakáva do konca roka 2030.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
