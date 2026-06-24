< sekcia Ekonomika
V EÚ odobrili portál digitálnych vyhlásení pre vysielanie pracovníkov
Politickú dohodu ešte musia formálne odobriť poslanci europarlamentu a ministri v Rade EÚ predtým, ako nariadenie nadobudne účinnosť.
Autor TASR
Brusel 24. júna (TASR) - Európska komisia v stredu privítala politickú dohodu, ktorú v utorok (23. 6.) dosiahli vyjednávači Európskeho parlamentu a členských krajín (Rada EÚ) o nariadení, ktorým sa zriaďuje jednotný portál digitálnych vyhlásení pre vysielanie pracovníkov. Informuje o tom spravodajca TASR.
Dohoda napĺňa záväzok EÚ v rámci stratégie jednotného trhu zjednodušiť pravidlá a prehĺbiť jednotný trh znížením administratívnej záťaže pre podniky poskytujúce služby cez hranice a zároveň zachovať silnú ochranu vyslaných pracovníkov.
Nové nariadenie zriadi spoločný digitálny portál, ktorý bude dobrovoľne dostupný členským štátom a ktorý umožní spoločnostiam predkladať vyhlásenia o vyslaní prostredníctvom jednotného rozhrania vo všetkých jazykoch EÚ. Zjednodušením požiadaviek na podávanie správ a zlepšením administratívnej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi portál zvýši právnu istotu, podporí voľný pohyb služieb a prispeje k integrovanejšiemu, digitálnejšiemu a konkurencieschopnejšiemu jednotnému trhu.
Cyperský minister energetiky, obchodu a priemyslu Michael Damianos v mene predsedníckej krajiny v Rade EÚ v správe pre médiá uviedol, že táto dohoda predstavuje významný krok smerom k integrovanejšiemu a konkurencieschopnejšiemu jednotnému trhu.
„Ide o jeden z prvých legislatívnych dokumentov predbežne dohodnutých s Európskym parlamentom v rámci plánu ‚Jedna Európa, jeden trh'. Vďaka novým pravidlám uľahčujúcim elektronické deklarovanie vyslaných pracovníkov Európa odstraňuje zbytočné prekážky, využíva potenciál digitálnych nástrojov a vytvára jednoduchší a transparentnejší rámec pre cezhraničné služby, ktorý je prospešný pre podniky, pracovníkov aj administratívu,“ vysvetlil Damianos.
Politickú dohodu ešte musia formálne odobriť poslanci europarlamentu a ministri v Rade EÚ predtým, ako nariadenie nadobudne účinnosť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Dohoda napĺňa záväzok EÚ v rámci stratégie jednotného trhu zjednodušiť pravidlá a prehĺbiť jednotný trh znížením administratívnej záťaže pre podniky poskytujúce služby cez hranice a zároveň zachovať silnú ochranu vyslaných pracovníkov.
Nové nariadenie zriadi spoločný digitálny portál, ktorý bude dobrovoľne dostupný členským štátom a ktorý umožní spoločnostiam predkladať vyhlásenia o vyslaní prostredníctvom jednotného rozhrania vo všetkých jazykoch EÚ. Zjednodušením požiadaviek na podávanie správ a zlepšením administratívnej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi portál zvýši právnu istotu, podporí voľný pohyb služieb a prispeje k integrovanejšiemu, digitálnejšiemu a konkurencieschopnejšiemu jednotnému trhu.
Cyperský minister energetiky, obchodu a priemyslu Michael Damianos v mene predsedníckej krajiny v Rade EÚ v správe pre médiá uviedol, že táto dohoda predstavuje významný krok smerom k integrovanejšiemu a konkurencieschopnejšiemu jednotnému trhu.
„Ide o jeden z prvých legislatívnych dokumentov predbežne dohodnutých s Európskym parlamentom v rámci plánu ‚Jedna Európa, jeden trh'. Vďaka novým pravidlám uľahčujúcim elektronické deklarovanie vyslaných pracovníkov Európa odstraňuje zbytočné prekážky, využíva potenciál digitálnych nástrojov a vytvára jednoduchší a transparentnejší rámec pre cezhraničné služby, ktorý je prospešný pre podniky, pracovníkov aj administratívu,“ vysvetlil Damianos.
Politickú dohodu ešte musia formálne odobriť poslanci europarlamentu a ministri v Rade EÚ predtým, ako nariadenie nadobudne účinnosť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)