V EÚ odobrili revíziu smernice o ochrane zamestnancov na pracovisku
Rada ministrov sa dohodla na svojej pozícii k šiestej revízii smernice o karcinogénoch, mutagénoch a reprotoxických látkach (CMRD).
Autor TASR
Brusel 1. decembra (TASR) - Ministri členských krajín EÚ v pondelok na zasadnutí Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) v Bruseli urobili ďalší krok na predchádzanie chorôb z povolania a na ochranu pracovníkov pred vystavením škodlivým látkam, ktoré môžu viesť k vážnym ochoreniam, ako je rakovina a vývojové poruchy. Informuje o tom spravodajca TASR.
Rada ministrov sa dohodla na svojej pozícii k šiestej revízii smernice o karcinogénoch, mutagénoch a reprotoxických látkach (CMRD). Cieľom revízie je aktualizovať pravidlá týkajúce sa vystavenia nebezpečným látkam na pracovisku v súlade s najnovším vedeckým vývojom.
Dánsky minister zamestnanosti Kaare Dybvad Bek v mene krajiny predsedajúcej Rade EÚ v správe pre médiá zdôraznil, že nikto by nemal ochorieť kvôli chodeniu do práce. „Aktualizáciou pravidiel upravujúcich vystavenie nebezpečným chemikáliám na pracovisku znižujeme zdravotné riziká a podporujeme blahobyt a dôstojné pracovné podmienky pracovníkov v celej EÚ,“ odkázal minister.
Očakáva sa, že revízia smernice CMRD v priebehu nasledujúcich 40 rokov zabráni približne 1700 prípadom rakoviny pľúc a 19.000 ďalším ochoreniam.
Európska komisia v rámci revízie navrhla aktualizáciu smernice o chemických výrobkoch a látkach s obsahom kobaltu a jeho anorganických zlúčenín, polycyklických aromatických uhľovodíkov a 1,4-dioxánu. Komisia na zoznam ohrozujúcich látok, zmesí a procesov ohrozujúcich zdravie pracovníkov pridala výpary zo zvárania.
Rada EÚ ešte viac posilnila aktualizované pravidlá, keď na tento zoznam navrhla pridať limity vystaveniu sa pre izoprén v pracovnom prostredí, čo je v súlade s odporúčaniami Európskej chemickej agentúry (ECHA). Pozícia Rady EÚ aktualizuje aj definície pojmov „karcinogén“, „mutagén“ a „reprotoxická látka“. Doterajšie definície nerozlišovali medzi karcinogénnymi, mutagénnymi alebo reprotoxickými účinkami látok, zmesí alebo procesov ohrozujúcich zdravie zamestnancov.
Potom, ako aj Európsky parlament prijme svoju pozíciu k revízii smernice CMRD, obe euroinštitúcie začnú rokovania s cieľom dohodnúť sa na jej konečnom znení.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
