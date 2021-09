V EÚ platí nariadenie o kontrole vývozu tovarov dvojakého použitia

Brusel 9. septembra (TASR) - V členských krajinách EÚ od štvrtka nadobúda účinnosť nové nariadenie o kontrole vývozu, ktoré sprísňuje kontrolu obchodu s tovarom dvojakého použitia - civilný tovar a zároveň technológie, ktoré môžu byť použité na vojenské alebo represívne účely.



Európska komisia (EK) v správe pre médiá spresnila, že toto nariadenie posilňuje schopnosť EÚ chrániť ľudské práva a podporovať bezpečné dodávateľské reťazce pre strategický tovar.



Výkonný podpredseda EK zodpovedný za obchod Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol, že Únia musí lepšie reagovať na vznikajúce hrozby v stále menej stabilnom svete.



"Znamená to mať lepšie pod kontrolou technológie dvojakého použitia vrátane technológií kybernetického dohľadu, ktoré môžu byť zneužité na porušovanie ľudských práv. Vďaka novým únijným pravidlám budú krajiny EÚ ešte užšie spolupracovať medzi sebou a so svojimi spojencami v súvislosti s potenciálnymi bezpečnostnými rizikami vyplývajúcimi z biotechnológií, umelej inteligencie a ďalších vznikajúcich technológií," opísal situáciu Dombrovskis. Spresnil, že EÚ sa v tejto oblasti zasadzuje za "spájanie síl" s tretími krajinami, aby zabezpečila rovnaké podmienky pre európske podniky. Podľa jeho slov sa podstata tohto nariadenia môže dostať do novej Rady EÚ - USA pre obchod a technológie.



Nový právny rámec umožňuje členom EÚ prijímať viacero dôležitých opatrení na zdieľanie odborných znalostí a riešení konkrétnych výziev, najmä v súvislosti s kybernetickým dohľadom, ale aj s novovznikajúcimi technológiami dvojakého použitia v oblastiach, ako je pokročilá výpočtová technika.



Nariadenie zavádza väčšiu transparentnosť tým, že rozširuje rozsah konzultácií a podávania správ medzi členskými štátmi a EK a prispieva k rozvoju novej platformy EÚ na elektronické udeľovanie licencií, ktorá sa už pilotne uplatňuje v štyroch členských štátoch.



Vytvoril sa tiež právny základ pre činnosť EÚ na multilaterálnej, viacstrannej a dvojstrannej úrovni s uznaním, že účinnosť kontrol závisí od spolupráce hlavných výrobcov technológií. Nariadenie vychádza zo súčasného multilaterálneho rámca na kontrolu vývozov, konkrétne z Wassenaarskeho usporiadania, ktoré je medzinárodným zoskupením na kontrolu exportu konvenčných zbraní a tovarov a technológií s dvojakým použitím.



Komisia prijala legislatívny návrh na modernizáciu kontrol EÚ týkajúcich sa vývozu citlivého tovaru a technológií dvojakého použitia v septembri 2016 s cieľom nahradiť nariadenie z roku 2009. Ide o tovary, ktoré majú sériu využití v civilnej oblasti, ale môže byť použité aj na účely obrany, spravodajstva a vynucovania práva (jadrový materiál, telekomunikácie, elektronika a počítače, kozmická a letecká technika či námorné zariadenia) či zneužité na porušovanie ľudských práv.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)