V EÚ platí nový mechanizmus na zníženie cenového stropu pre ruskú ropu
Nový cenový strop pre ruskú ropu je 44,10 USD za barel s účinnosťou od 1. februára.
Autor TASR
Brusel 15. januára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že od 16. januára sa prvýkrát uplatňuje nový automatický a dynamický mechanizmus na prispôsobenie cien ruskej ropy. Nový cenový strop pre ruskú ropu je 44,10 USD za barel s účinnosťou od 1. februára. Od stredy 15. januára sa staré zmluvy uzavreté podľa predchádzajúceho cenového stropu môžu plniť po dobu 90 dní, informuje spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že v rámci 18. sankčného balíka EÚ voči Rusku bol strop znížený zo 60,00 USD na 47,60 USD a bol zároveň zavedený automatický a dynamický mechanizmus na stanovenie budúceho cenového stropu pre ropu. Nový mechanizmus zabezpečuje, že strop bude vždy o 15 % nižší ako priemerná trhová cena ropy Ural v predchádzajúcom referenčnom období (22 týždňov).
Podľa oficiálneho stanoviska EK obmedzovanie ruských príjmov z energetiky „bolo a zostane najvyššou prioritou EÚ“ s cieľom oslabiť schopnosť Moskvy viesť nezákonnú vojnu proti Ukrajine. Cenový strop bude preskúmavať eurokomisia pravidelne každých šesť mesiacov. Mimoriadne preskúmania sú možné v prípade, že to riadne odôvodní vývoj na trhoch s ropou alebo iné nepredvídané okolnosti.
Komisia uviedla, že v tejto súvislosti je v pravidelnom kontakte s členskými štátmi EÚ, ako aj s medzinárodnými partnermi, aby zabezpečila úzku koordináciu opatrení.
Koalícia G7 pre cenový strop ropy v roku 2022 zaviedla mechanizmus cenového stropu ropy pre ruskú ropu a ruské ropné produkty prepravované po mori. Prevádzkovatelia z EÚ môžu poskytovať námornú dopravu a súvisiace služby pre ruskú ropu a ropné produkty, iba ak sa predávajú za príslušné cenové stropy alebo pod nimi. Tento mechanizmus bol navrhnutý tak, aby vyvíjal ďalší tlak na ruské príjmy z ropy a udržiaval zároveň stabilitu globálnych trhov s energiou prostredníctvom pokračujúcich dodávok.
(1 EUR = 1,1651 USD)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
