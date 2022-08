V EÚ platí smernica o transparentných pracovných podmienkach

Brusel 1. augusta (TASR) - Členským štátom EÚ v pondelok vypršala lehota na transpozíciu smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach do vnútroštátneho práva. Oznámila Európska komisia (EK) v správe pre médiá.



Uvedená smernica EÚ dáva 182 miliónom pracujúcim v členských krajinách eurobloku viac pracovných práv a ochrany tak, aby zodpovedali aktuálnym podmienkam.



Vďaka novým pravidlám budú môcť pracujúci lepšie poznať svoje pracovné podmienky, ako sú napríklad náplň práce a pracovný čas. Rovnako budú mať právo na včasné a podrobnejšie informácie o základných aspektoch svojej práce, ako sú miesto výkonu práce a plat.



Podľa stanoviska EK ide o dôležitý krok smerom k silnej sociálnej Európe, ktorý prináša ľuďom v celej EÚ konkrétne výhody z Európskeho piliera sociálnych práv.



V pondelok mali členské štáty EÚ posledný deň na zavedenie tejto smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Komisia teraz posúdi úplnosť a súlad vnútroštátnych opatrení oznámených jednotlivými členskými štátmi a v prípade potreby podnikne náležité právne kroky.



Pracovné práva a ochrana sa novou smernicou rozširujú a aktualizujú tak, aby odrážali nový svet práce.



Na základe smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach budú mať pracujúci v EÚ právo byť podrobnejšie, včas a písomne informovaní o základných aspektoch svojho zamestnania, ako aj právo na obmedzenie dĺžky skúšobnej lehoty pri nástupe do zamestnania na šesť mesiacov. Budú môcť prijať ďalšiu prácu od iného zamestnávateľa a akékoľvek obmedzenie tohto práva sa musí objektívne zdôvodniť. Rovnako majú po novom právo byť v primeranom časovom predstihu informovaní o povahe vyžadovanej práce, najmä ak ide o pracujúcich s nepredvídateľným pracovným časom a v prípade práce na vyžiadanie.



Smernica zavádza aj právo na účinné opatrenia, ktoré zabránia zneužívaniu pracovných zmlúv s nestanoveným pracovným časom a pracovníci musia dostať písomnú odpoveď na žiadosť o preradenie na inú, bezpečnejšiu pracovnú pozíciu ako tú, ktorú vykonávajú. Rovnako majú nárok na bezplatné zaškolenie na ponúknuté pracovné miesto, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytnúť.