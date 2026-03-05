Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. marec 2026Meniny má Fridrich
< sekcia Ekonomika

V EÚ prijali pravidlá proti cezhraničným nekalým obchodným praktikám

.
Traktor ťahá kombajn na zber zemiakov. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Nová legislatíva zavádza aj pravidlá o rozdelení nákladov v prípadoch vzájomnej pomoci, ako aj pravidlá o ochrane údajov a dôvernosti informácií.

Autor TASR
Brusel 5. marca (TASR) - Členské štáty EÚ (Rada EÚ) vo štvrtok v Bruseli prijali nariadenie týkajúce sa nových pravidiel zameraných na boj proti cezhraničným nekalým obchodným praktikám v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci. Informuje o tom spravodajca TASR.

Nové pravidlá majú za cieľ zlepšiť spoluprácu medzi orgánmi EÚ zodpovednými za presadzovanie pravidiel týkajúcich sa nekalých obchodných praktík v prípadoch, keď sú dodávatelia a kupujúci usadení v rôznych členských štátoch. Ide o súčasť úsilia EÚ podporovať farmárov v dodávateľskom reťazci, najmä zabezpečením spravodlivých príjmov na úrovni poľnohospodárov.

Cyperská ministerka poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a životného prostredia Maria Panayiotuová v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ v správe pre médiá uviedla, že poľnohospodári sú chrbticou potravinových systémov. „Neúnavne pracujú, aby nás všetkých nakŕmili. Zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania a ochrany poľnohospodárov v rámci potravinového dodávateľského reťazca je preto nevyhnutné. Nové pravidlá posilnia cezhraničnú spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi v rôznych členských štátoch a dajú im silnejší hlas pri formovaní budúcnosti potravinového dodávateľského reťazca,“ vysvetlila.

Nariadenie stanovuje komplexný súbor pravidiel pre cezhraničnú spoluprácu v boji proti nekalým obchodným praktikám vo vzťahoch medzi podnikmi v rámci poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca. Posilňuje nadnárodnú spoluprácu v prípadoch, keď sa dodávatelia a kupujúci nachádzajú v rôznych členských štátoch.

Zavádza sa ním aj mechanizmus vzájomnej pomoci, ktorý by umožnil vnútroštátnym orgánom presadzovania práva žiadať a vymieňať si informácie alebo spolupracovať na vyšetrovaniach súvisiacich s nekalými obchodnými praktikami.

Nový právny rámec uľahčí presadzovanie rozhodnutí týkajúcich sa pokút alebo sankcií uložených v inom členskom štáte, podporí koordináciu opatrení na presadzovanie práva a umožní členským štátom oznamovať rozhodnutia týkajúce sa nekalých obchodných praktík.

Okrem toho nová legislatíva zavádza aj pravidlá o rozdelení nákladov v prípadoch vzájomnej pomoci, ako aj pravidlá o ochrane údajov a dôvernosti informácií. To znamená, že poľnohospodári a dodávatelia zostanú v bezpečí pred potenciálnymi odvetnými opatreniami.

Pri novozavedenom mechanizme koordinovaného postupu v prípadoch rozsiahlych cezhraničných nekalých obchodných praktík, do ktorých sú zapojené najmenej tri krajiny EÚ, bude určený koordinátor na uľahčenie reakcie.

Schválené nariadenie obsahuje pravidlá spolupráce medzi členskými štátmi v prípadoch nekalých obchodných praktík zo strany kupujúcich z krajín mimo EÚ s cieľom lepšie chrániť európskych poľnohospodárov.

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 18 mesiacov po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ, aby členské štáty mali dosť času na prípravu zavedenia nového právneho rámca do svojej vnútroštátnej legislatívy.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
.

Neprehliadnite

ONLINE: Izrael spustil rozsiahlu vlnu útokov na Irán

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme