V EÚ prijali pravidlá v prospech pracovníkov digitálnych platforiem

Brusel/Luxemburg 14. októbra (TASR) - Členské krajiny EÚ (Rada EÚ) v pondelok v Luxemburgu prijali nové pravidlá, ktorých cieľom je zlepšiť pracovné podmienky pre viac ako 28 miliónov ľudí pracujúcich prostredníctvom digitálnych platforiem v celej EÚ. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Rada EÚ pripomenula, že smernica o práci pre digitálne platformy sprehľadní používanie algoritmov v riadení ľudských zdrojov a zabezpečí, že automatizované systémy budú monitorovať kvalifikovaní pracovníci a že pracovníci budú mať právo namietať proti automatizovaným rozhodnutiam.



V praxi to pomôže správne určiť zamestnanecký status osôb pracujúcich pre platformy, čo im umožní využívať akékoľvek pracovné práva, na ktoré majú nárok.



Členské štáty musia zaviesť vo svojich právnych systémoch právnu domnienku zamestnania pre prípady, keď sa zistia určité skutočnosti naznačujúce kontrolu zamestnancov a ich riadenie digitálnymi platformami.



Smernicu ešte musia formálne podpísať Rada EÚ aj Európsky parlament a platnosť nadobudne po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať potom dva roky na to, aby začlenili ustanovenia tejto smernice do svojej vnútroštátnej legislatívy.



Návrh Európskej komisie na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov využívajúcich digitálne platformy bol zverejnený v decembri 2021. Ministri práce a sociálnych vecí členských krajín sa dohodli na všeobecnom smerovaní v tejto otázke v júni. Rokovania s europarlamentom k tejto téme boli ukončené vzájomnou dohodou o konečnej podobe zákona vo februári 2024.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)