V EÚ sa definitívne prestali vyrábať trubicové žiarivky

Bratislava 25. augusta (TASR) - V krajinách EÚ sa vo štvrtok (24. 8.) definitívne skončila výroba a dodávky klasických trubicových žiariviek. V obchodoch bude umožnený už iba ich dopredaj. Vyplýva to zo smernice EÚ 2022/284 zo 16. decembra 2021. Výroba kompaktných žiariviek s obsahom ortuti bola zakázaná už od februára tohto roka.



Domácnosti aj úrady sú tak odkázané na náhradu týchto spotrebičov LED svietidlami. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ešte v máji upozornila, že ukončenie výroby trubicových žiariviek je príležitosťou zabezpečiť v tisíckach budov moderné, úsporné a spoľahlivé osvetlenie s možnosťou regulácie, ktoré umožní aj ďalšie úspory v budúcnosti.



Zatiaľ čo pri výmene kompaktných žiariviek so závitom existuje množstvo náhrad vhodných do pôvodných svietidiel, pri lineárnych žiarivkách sa budú musieť manažéri a prevádzkovatelia budov rozhodnúť, či ich vymenia za úspornejšie LED žiarovky alebo nakúpia nové LED svietidlá.



Úspora spotreby energie na osvetlenie by mala výmenou za modernejšie LED osvetlenie dosiahnuť približne 30 %, pokiaľ si inštitúcie nainštalujú nový osvetľovací systém s možnosťami riadenia, môžu podľa SIEA ušetriť ďalších 20 % elektriny.