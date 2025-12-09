< sekcia Ekonomika
V EÚ sa zhodli na návrhu ohľadom lesného reprodukčného materiálu
Nový právny rámec pomôže vybudovať sektor lesného reprodukčného materiálu, ktorý je udržateľný, inovatívny, podporuje biodiverzitu a dokáže čeliť budúcim výzvam.
Brusel 9. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) privítala politickú dohodu, ktorú v utorok dosiahli vyjednávači Rady EÚ (členské štáty) a Európskeho parlamentu (EP) o návrhu týkajúcom sa lesného reprodukčného materiálu. Dohoda uzatvára dva roky rokovaní a predstavuje významný krok pre budúcnosť európskych lesov, informuje spravodajca TASR podľa tlačovej správy EK.
Lesný reprodukčný materiál sú semená a sadenice používané na zakladanie nových lesov. Nové pravidlá zabezpečia kvalitu a dostupnosť týchto materiálov, ktoré sú kľúčové pre ochranu a obnovu lesných ekosystémov a zohrávajú dôležitú úlohu pri adaptácii lesov na zmenu klímy. Návrh pomôže udržiavať zdravé lesy v Európe a zabezpečí, aby sa na správnom mieste vysadil správny strom.
Nový právny rámec pomôže vybudovať sektor lesného reprodukčného materiálu, ktorý je udržateľný, inovatívny, podporuje biodiverzitu a dokáže čeliť budúcim výzvam.
Dohodnuté pravidlá po ich implementácii do praxe zlepšia výkonnosť a účinnosť úradných kontrol prostredníctvom harmonizovaných pravidiel, posilnia posudzovanie charakteristík udržateľnosti materských stromov používaných na produkciu semien a sadeníc - stromy budú kontrolované z hľadiska ich schopnosti prispievať k odolnejším lesom z hľadiska tolerancie voči chorobám a prispôsobenia sa klimatickým podmienkam, zabezpečia vysledovateľnosť v celom cykle, od schválených materských stromov až po marketing koncovému užívateľovi a posilnia ochranu ohrozených lesných genetických zdrojov.
Nové pravidlá budú tiež nabádať členské štáty, aby prijali národné pohotovostné plány s cieľom zabezpečiť pripravenosť a kapacitu na vytvorenie dostatočnej zásoby lesného reprodukčného materiálu s cieľom zalesniť oblasti postihnuté extrémnymi poveternostnými javmi, požiarmi, premnožením škodcov a inými katastrofami.
Dohodnutý rámec podporí digitalizáciu a inovatívne výrobné procesy, biomolekulárne techniky a digitálne riešenia s cieľom transformovať lesný reprodukčný materiál na moderný a perspektívny sektor.
Navrhované nariadenie zachováva zásady registrácie „materských stromov“ a certifikácie pred uvedením lesného reprodukčného materiálu na trh. Je založený na dvoch pilieroch - zber lesného reprodukčného materiálu z registrovaných materských stromov a certifikácia lesného reprodukčného materiálu s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu semien a sadeníc.
Európska komisia v júli 2023 prijala legislatívne nariadenie o produkcii a uvádzaní lesného reprodukčného materiálu na trh, ktoré nahradí existujúcu smernicu o uvádzaní lesného reprodukčného materiálu na trh. Cieľom bolo harmonizovať pravidlá týkajúce sa lesného reprodukčného materiálu v celej EÚ a pripraviť sektor na budúcnosť zlepšením úradných kontrol v sektore, riešením možného nedostatku lesného reprodukčného materiálu v dôsledku zmeny klímy a iných katastrof a uľahčením ochrany lesných genetických zdrojov.
Revidované nariadenie musí ešte formálne prijať Rada EÚ a Európsky parlament. Nové pravidlá začnú platiť päť rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
