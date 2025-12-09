< sekcia Ekonomika
V EÚ sa zhodli na zjednodušení podávania správ o udržateľnosti
Predbežná dohoda zvyšuje prahové hodnoty na 5000 zamestnancov a čistý obrat 1,5 miliardy eur. Podľa vyjednávačov takéto veľké spoločnosti majú najväčší vplyv na svoj hodnotový reťazec.
Autor TASR
Brusel 9. decembra (TASR) - Vyjednávači Rady EÚ a Európskeho parlamentu (EP) v noci na utorok dosiahli predbežnú dohodu o zjednodušení požiadaviek na podávanie správ o udržateľnosti a náležitú starostlivosť s cieľom posilniť konkurencieschopnosť EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Dohoda zjednodušuje smernice o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD) a náležitú starostlivosť o udržateľnosť podnikov (CS3D) znížením záťaže spojenej s podávaním správ a obmedzením efektu presahovania týchto povinností na menšie spoločnosti.
Dánsky minister priemyslu, obchodu a financií Morten Bodskov v mene predsedníckej krajiny v Rade EÚ uviedol, že európske podniky dlhodobo čelia byrokracii, čo spomaľuje zelené investície a oslabuje ich konkurencieschopnosť.
„Robíme dôležitý krok správnym smerom. Vďaka jasným a jednoduchým pravidlám sa spoločnosti môžu sústrediť na to, aby dosiahli lepšiu hodnotu za peniaze v rámci zelenej transformácie, vytvorili európske pracovné miesta a posilnili svoju schopnosť rásť a investovať,“ vysvetlil Bodskov.
V súvislosti s CSRD Európska komisia (EK) navrhla zvýšiť prahovú hodnotu počtu zamestnancov na 1000 a vylúčiť kótované malé a stredné podniky z rozsahu pôsobnosti smernice. Vyjednávači pridali prahovú hodnotu čistého obratu viac ako 450 miliónov eur, aby sa zmiernila záťaž podnikov spojená s podávaním správ.
Inštitúcie EÚ sa dohodli aj na vyňatí finančných holdingových podnikov z rozsahu pôsobnosti CSRD a na prechodnej výnimke pre spoločnosti, ktoré začali podávať správy od finančného roka 2024, a ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti pre roky 2025 a 2026.
Predbežná dohoda zvyšuje prahové hodnoty na 5000 zamestnancov a čistý obrat 1,5 miliardy eur. Podľa vyjednávačov takéto veľké spoločnosti majú najväčší vplyv na svoj hodnotový reťazec.
Návrh eurokomisie obmedzuje ďalšie posúdenie fázy identifikácie na vlastnú činnosť spoločnosti, činnosť jej dcérskych spoločností a činnosť jej priamych obchodných partnerov. Dohoda medzi euroinštitúciami toto obmedzenie odstraňuje. Okrem toho by sa od spoločností už nemalo vyžadovať, aby vykonávali komplexné mapovanie, svoje úsilie by mali zakladať na primerane dostupných informáciách, čo zníži efekt presahovania žiadostí o informácie na menších obchodných partnerov.
S cieľom zabezpečiť výrazné zníženie administratívnej záťaže bola zrušená povinnosť spoločností prijať plán transformácie na zmiernenie zmeny klímy.
Predbežná dohoda odstraňuje harmonizovaný režim zodpovednosti EÚ a požiadavku, aby členské štáty zabezpečili, aby pravidlá zodpovednosti mali prednosť pred uplatnením v prípadoch, keď rozhodné právo nie je vnútroštátnym právom členského štátu. Bola vložená doložka o preskúmaní potreby harmonizovaného režimu zodpovednosti EÚ.
Pokiaľ ide o sankcie, vyjednávači sa dohodli na maximálnom strope 3 % čistého celosvetového obratu spoločnosti.
Predbežná dohoda napokon odkladá termín transpozície smernice CS3D o ďalší rok, na 26. júla 2028. Spoločnosti budú musieť dodržiavať nové opatrenia do júla 2029.
Predbežnú dohodu musia ešte schváliť Rada EÚ a Európsky parlament.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Dohoda zjednodušuje smernice o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD) a náležitú starostlivosť o udržateľnosť podnikov (CS3D) znížením záťaže spojenej s podávaním správ a obmedzením efektu presahovania týchto povinností na menšie spoločnosti.
Dánsky minister priemyslu, obchodu a financií Morten Bodskov v mene predsedníckej krajiny v Rade EÚ uviedol, že európske podniky dlhodobo čelia byrokracii, čo spomaľuje zelené investície a oslabuje ich konkurencieschopnosť.
„Robíme dôležitý krok správnym smerom. Vďaka jasným a jednoduchým pravidlám sa spoločnosti môžu sústrediť na to, aby dosiahli lepšiu hodnotu za peniaze v rámci zelenej transformácie, vytvorili európske pracovné miesta a posilnili svoju schopnosť rásť a investovať,“ vysvetlil Bodskov.
V súvislosti s CSRD Európska komisia (EK) navrhla zvýšiť prahovú hodnotu počtu zamestnancov na 1000 a vylúčiť kótované malé a stredné podniky z rozsahu pôsobnosti smernice. Vyjednávači pridali prahovú hodnotu čistého obratu viac ako 450 miliónov eur, aby sa zmiernila záťaž podnikov spojená s podávaním správ.
Inštitúcie EÚ sa dohodli aj na vyňatí finančných holdingových podnikov z rozsahu pôsobnosti CSRD a na prechodnej výnimke pre spoločnosti, ktoré začali podávať správy od finančného roka 2024, a ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti pre roky 2025 a 2026.
Predbežná dohoda zvyšuje prahové hodnoty na 5000 zamestnancov a čistý obrat 1,5 miliardy eur. Podľa vyjednávačov takéto veľké spoločnosti majú najväčší vplyv na svoj hodnotový reťazec.
Návrh eurokomisie obmedzuje ďalšie posúdenie fázy identifikácie na vlastnú činnosť spoločnosti, činnosť jej dcérskych spoločností a činnosť jej priamych obchodných partnerov. Dohoda medzi euroinštitúciami toto obmedzenie odstraňuje. Okrem toho by sa od spoločností už nemalo vyžadovať, aby vykonávali komplexné mapovanie, svoje úsilie by mali zakladať na primerane dostupných informáciách, čo zníži efekt presahovania žiadostí o informácie na menších obchodných partnerov.
S cieľom zabezpečiť výrazné zníženie administratívnej záťaže bola zrušená povinnosť spoločností prijať plán transformácie na zmiernenie zmeny klímy.
Predbežná dohoda odstraňuje harmonizovaný režim zodpovednosti EÚ a požiadavku, aby členské štáty zabezpečili, aby pravidlá zodpovednosti mali prednosť pred uplatnením v prípadoch, keď rozhodné právo nie je vnútroštátnym právom členského štátu. Bola vložená doložka o preskúmaní potreby harmonizovaného režimu zodpovednosti EÚ.
Pokiaľ ide o sankcie, vyjednávači sa dohodli na maximálnom strope 3 % čistého celosvetového obratu spoločnosti.
Predbežná dohoda napokon odkladá termín transpozície smernice CS3D o ďalší rok, na 26. júla 2028. Spoločnosti budú musieť dodržiavať nové opatrenia do júla 2029.
Predbežnú dohodu musia ešte schváliť Rada EÚ a Európsky parlament.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)