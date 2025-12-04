< sekcia Ekonomika
V EÚ sú 3 nové možnosti financovania na inovačné bezemisné technológie
Pokiaľ ide o aukcie vodíka IF25 a aukcie tepla IF25, uchádzači sa môžu prihlásiť do 19. februára 2026. Úspešní žiadatelia podpíšu dohody o grante do prvého štvrťroka 2027.
Autor TASR
Brusel 4. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila otvorenie troch nových možností financovania v rámci inovačného fondu s celkovým rozpočtom 5,2 miliardy eur v príjmoch zo systému Európskej únie (EÚ) na obchodovanie s emisiami (EU ETS). Informuje o tom spravodajca TASR.
Tri uvedené možnosti sú výzva v oblasti emisne neutrálnych technológií na rok 2025 s rozpočtom 2,9 miliardy eur, tretia aukcia na výrobu vodíka v rámci Európskej vodíkovej banky s rozpočtom 1,3 miliardy eur a vôbec prvá aukcia na dekarbonizáciu tepla z priemyselných procesov v rámci banky pre dekarbonizáciu priemyslu s rozpočtom miliarda eur.
Komisia tvrdí, že tieto príležitosti predstavujú významný krok vpred pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a klimatickej neutrality do roku 2050 a prispejú aj k pokroku pri prechode na čistú energiu a k plneniu dohody o čistom priemysle.
Cieľom všeobecnej výzvy na emisne neutrálne technológie (výzva IF25 NZT) je preklenúť investičné medzery, prilákať verejný a súkromný kapitál a posilniť vedúce postavenie Európy v oblasti výroby a zavádzania čistých technológií. S rozpočtom 2,9 miliardy eur podporuje projekty dekarbonizácie s vysoko inovačnými technológiami a procesmi, ktoré majú významný potenciál znížiť škodlivé emisie. Zahŕňa aj projekty zamerané na výrobu komponentov pre energiu z obnoviteľných zdrojov, uskladňovanie energie, tepelné čerpadlá a výrobu vodíka vrátane batérií pre elektrické vozidlá. Výzva IF25 NZT je otvorená na podávanie prihlášok do 23. apríla 2026.
Podpora priemyselnej transformácie prostredníctvom vodíka napĺňa predstavu, že čistý vodík je dôležitou alternatívou k nahradeniu fosílnych palív a čoraz viac sa používa na dekarbonizáciu ťažkého priemyslu a odvetví dopravy. Tretia aukcia (IF25 Hydrogen Auction) s rozpočtom 1,3 miliardy eur má poskytnúť nákladovo efektívnu podporu na výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu alebo elektrolytického nízkouhlíkového vodíka.
Prvá celoeurópska aukcia na dekarbonizáciu tepla z priemyselných procesov (IF25 Heat Auction) je míľnikom pri zriaďovaní budúcej banky na dekarbonizáciu priemyslu s cieľom riešiť jeden z najväčších zdrojov emisií skleníkových plynov v EÚ. Miliarda eur sa použije na podporu výroby tepla z elektrifikovaných a priamo obnoviteľných zdrojov, ktorá je v súčasnosti zodpovedná za tri štvrtiny priemyselných emisií. Táto aukcia podporí zavádzanie technológií, ako sú tepelné čerpadlá, elektrické kotly, odporové a indukčné vykurovanie, riešenia priameho tepla z obnoviteľných zdrojov (solárne, tepelné, geotermálne), ako aj hybridné projekty, ktoré kombinujú rôzne technológie.
Pokiaľ ide o aukcie vodíka IF25 a aukcie tepla IF25, uchádzači sa môžu prihlásiť do 19. februára 2026. Úspešní žiadatelia podpíšu dohody o grante do prvého štvrťroka 2027.
Okrem toho majú členské štáty možnosť využiť proces hodnotenia inovačného fondu a zjednodušený proces schvaľovania štátnej pomoci.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
