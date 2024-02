V EÚ začína platiť výnimka z podmienenosti na pôdu ležiacu úhorom

Brusel 13. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že oficiálne prijala nariadenie, ktorým sa európskym poľnohospodárom udeľuje čiastočná výnimka z pravidla podmienenosti na pôdu ležiacu úhorom.



Nariadenie, ktoré začne platiť od stredy 14. februára, nadväzuje na návrh EK z 31. januára a diskusie s členskými štátmi EÚ. Bude sa uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára počas jedného roka, čiže do 31. decembra 2024.



Čiastočná výnimka zodpovedá niekoľkým žiadostiam o väčšiu flexibilitu, ako to požadujú členské štáty s cieľom lepšie reagovať na výzvy, ktorým v súčasnosti čelia poľnohospodári v EÚ.



Farmári, ktorí pestujú plodiny viažuce dusík (šošovica, hrach alebo fava) alebo medziplodiny bez prípravkov na ochranu rastlín, budú dočasne oslobodení od povinnosti, aby na 4 % svojej ornej pôdy udržiavali pôdu ležiacu úhorom alebo pôdu s neproduktívnymi prvkami.



Prijatý právny akt umožňuje členským štátom upraviť svoje ekologické režimy, ktoré podporujú neproduktívne oblasti. Na okamžitú aktualizáciu príslušných ekologických režimov bude stačiť jednoduché oznámenie Európskej komisii.



Členské štáty, ktoré chcú uplatniť výnimku na vnútroštátnej úrovni, musia o tom informovať EK do 15 dní od nadobudnutia účinnosti nariadenia, aby poľnohospodári mohli byť čo najskôr informovaní.



Návrh eurokomisie je nastavený tak, aby poskytoval správnu rovnováhu medzi ponukou primeranej pomoci a flexibilitou pre poľnohospodárov, ktorí čelia mnohým výzvam na jednej strane a ochranou biodiverzity a kvality pôdy na strane druhej.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že toto opatrenie ponúka poľnohospodárom flexibilitu a zároveň ich odmeňuje za ich kľúčovú prácu na podpore potravinovej bezpečnosti a udržateľnosti EÚ.



"Čoskoro predložíme ďalšie návrhy, ktoré pomôžu zmierniť tlak, ktorému naši poľnohospodári teraz čelia," odkázala šéfka exekutívy EÚ.



Na získanie podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, na ktorú majú nárok, musia poľnohospodári dodržiavať posilnený súbor deviatich noriem prospešných pre životné prostredie a klímu. Takáto podmienenosť platí takmer pre 90 % využívanej poľnohospodárskej plochy v Únii a zohráva dôležitú úlohu pri rozširovaní zavádzania udržateľných poľnohospodárskych postupov. Tento súbor základných noriem sa označuje ako GAEC, čo znamená "dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky".











(spravodajca TASR Jaromír Novak)