< sekcia Ekonomika
V EÚ už platia nové opatrenia o preprave odpadu
Cieľom je podporiť obehové hospodárstvo EÚ.
Autor TASR
Brusel 21. mája (TASR) - Európska komisia (EK) oznámila, že vo štvrtok nadobudli účinnosť nové opatrenia týkajúce sa prepravy odpadu, ktorých cieľom je podporiť obehové hospodárstvo EÚ. Účinnosť nadobudla väčšina ustanovení revidovaného nariadenia o preprave odpadu, informuje spravodajca TASR s odkazom na dokument EK.
Komisia spresnila, že platí napríklad spustenie digitálneho systému prepravy odpadu (DIWASS), čiže elektronickej platformy EÚ na digitálne spracovanie prepravy odpadu a zjednodušenie postupov, a platia aj opatrenia na podporu recyklácie odpadu v EÚ a na lepšiu kontrolu vývozu plastového odpadu.
Nové pravidlá podporia prechod EÚ na obehové hospodárstvo a predstavujú rozhodujúci krok k plne digitalizovaným postupom prepravy odpadu. Zlepšenie sledovateľnosti a dostupnosti druhotných surovín, ako aj zníženie závislosti od dovozu primárnych surovín z tretích krajín podľa EK prispeje k posilneniu strategickej autonómie EÚ a zabezpečí tiež, aby sa s odpadom vyvážaným z členských krajín eurobloku zaobchádzalo environmentálne udržateľným spôsobom.
Elektronická platforma DIWASS zmení spôsob sledovania odpadu v celej EÚ a zabezpečí väčšiu transparentnosť, efektívnosť a bezpečnosť pri cezhraničnom pohybe odpadu. Zjednodušuje postupy a znižuje administratívne náklady pre všetky zainteresované strany. Prispieva aj k boju proti nelegálnemu obchodovaniu s odpadom.
Eurokomisárka pre životné prostredie, odolnosť voči vodným zdrojom a konkurencieschopné obehové hospodárstvo Jessika Roswallová v správe pre médiá pripomenula, že v dnešnej geopolitickej situácii prístup k surovinám nie je len ekonomickou otázkou, ale aj „strategickým imperatívom“.
„Plne digitálny celoeurópsky operačný systém na sledovanie prepravy odpadu pomôže Európanom prevziať kontrolu nad vlastnými tokmi zdrojov a premeniť odpad na bezpečný a udržateľný zdroj kritických materiálov. Budujeme takto odolnú a sebestačnú Európu a zároveň znižujeme byrokraciu a bojujeme proti nelegálnemu obchodu,“ vysvetlila Roswallová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že platí napríklad spustenie digitálneho systému prepravy odpadu (DIWASS), čiže elektronickej platformy EÚ na digitálne spracovanie prepravy odpadu a zjednodušenie postupov, a platia aj opatrenia na podporu recyklácie odpadu v EÚ a na lepšiu kontrolu vývozu plastového odpadu.
Nové pravidlá podporia prechod EÚ na obehové hospodárstvo a predstavujú rozhodujúci krok k plne digitalizovaným postupom prepravy odpadu. Zlepšenie sledovateľnosti a dostupnosti druhotných surovín, ako aj zníženie závislosti od dovozu primárnych surovín z tretích krajín podľa EK prispeje k posilneniu strategickej autonómie EÚ a zabezpečí tiež, aby sa s odpadom vyvážaným z členských krajín eurobloku zaobchádzalo environmentálne udržateľným spôsobom.
Elektronická platforma DIWASS zmení spôsob sledovania odpadu v celej EÚ a zabezpečí väčšiu transparentnosť, efektívnosť a bezpečnosť pri cezhraničnom pohybe odpadu. Zjednodušuje postupy a znižuje administratívne náklady pre všetky zainteresované strany. Prispieva aj k boju proti nelegálnemu obchodovaniu s odpadom.
Eurokomisárka pre životné prostredie, odolnosť voči vodným zdrojom a konkurencieschopné obehové hospodárstvo Jessika Roswallová v správe pre médiá pripomenula, že v dnešnej geopolitickej situácii prístup k surovinám nie je len ekonomickou otázkou, ale aj „strategickým imperatívom“.
„Plne digitálny celoeurópsky operačný systém na sledovanie prepravy odpadu pomôže Európanom prevziať kontrolu nad vlastnými tokmi zdrojov a premeniť odpad na bezpečný a udržateľný zdroj kritických materiálov. Budujeme takto odolnú a sebestačnú Európu a zároveň znižujeme byrokraciu a bojujeme proti nelegálnemu obchodu,“ vysvetlila Roswallová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)