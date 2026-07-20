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V EÚ už platia pravidlá na zastavenie ničenia nepredaného oblečenia
Komisia uviedla, že tieto pravidlá by sa mali týkať aj stredne veľkých spoločností od júla 2030.
Autor TASR
Brusel 20. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v správe pre médiá pripomenula, že od nedele 19. júla 2026 sú v platnosti nové pravidlá EÚ zakazujúce ničenie nepredaného oblečenia, odevných doplnkov a obuvi. Ide o nariadenie EÚ o ekodizajne pre udržateľné výrobky (ESPR) pre veľké spoločnosti, informuje spravodajca TASR.
Komisia uviedla, že tieto pravidlá by sa mali týkať aj stredne veľkých spoločností od júla 2030. „Podporou opätovného použitia a recyklácie tieto pravidlá podporia racionálnejšie využívanie zdrojov, znížia škody na životnom prostredí a vytvoria rovnaké podmienky pre spoločnosti. Vďaka tomu sa textilný sektor môže rýchlejšie posunúť k postupom obehovej ekonomike,“ uvádza sa v správe eurokomisie.
Každý rok sa v Európe zničí odhadom 4 až 9 % nepredaného textilu ešte predtým, ako sa vôbec opotrebuje. Tento odpad generuje približne 5,6 milióna ton emisií CO2. Nariadenie ESPR, ktoré nadobudlo platnosť v júli 2024, si kladie za cieľ výrazne zlepšiť udržateľnosť výrobkov uvedených na trh EÚ zlepšením ich obehovosti, energetickej účinnosti, recyklovateľnosti a trvanlivosti.
Zákaz ničenia nepredaného textilu je jedným z prvých konkrétnych opatrení v rámci ESPR. Zákon tiež vyžaduje, aby spoločnosti čo najjednoduchším spôsobom a bez dodatočnej administratívnej záťaže zverejňovali informácie o nepredaných spotrebných výrobkoch, ktoré vyhadzujú ako odpad.
Toto opatrenie reaguje na rastúce obavy spotrebiteľov týkajúce sa textilného odpadu v dôsledku environmentálnych a sociálnych vplyvov rýchlej módy. Podľa nových pravidiel budú musieť spoločnosti uprednostniť udržiavanie výrobkov v používaní ich predajom, darovaním charitatívnym organizáciám alebo sociálnym podnikom alebo ich prípravou na opätovné použitie. Zničenie bude povolené len za určitých okolností a musí sa vykonať v súlade s hierarchiou spracovania odpadu.
Komisia už vo februári 2026 prijala opatrenia na objasnenie, za akých okolností bude toto zničenie povolené, napríklad z bezpečnostných dôvodov alebo z dôvodu poškodenia výrobku.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia uviedla, že tieto pravidlá by sa mali týkať aj stredne veľkých spoločností od júla 2030. „Podporou opätovného použitia a recyklácie tieto pravidlá podporia racionálnejšie využívanie zdrojov, znížia škody na životnom prostredí a vytvoria rovnaké podmienky pre spoločnosti. Vďaka tomu sa textilný sektor môže rýchlejšie posunúť k postupom obehovej ekonomike,“ uvádza sa v správe eurokomisie.
Každý rok sa v Európe zničí odhadom 4 až 9 % nepredaného textilu ešte predtým, ako sa vôbec opotrebuje. Tento odpad generuje približne 5,6 milióna ton emisií CO2. Nariadenie ESPR, ktoré nadobudlo platnosť v júli 2024, si kladie za cieľ výrazne zlepšiť udržateľnosť výrobkov uvedených na trh EÚ zlepšením ich obehovosti, energetickej účinnosti, recyklovateľnosti a trvanlivosti.
Zákaz ničenia nepredaného textilu je jedným z prvých konkrétnych opatrení v rámci ESPR. Zákon tiež vyžaduje, aby spoločnosti čo najjednoduchším spôsobom a bez dodatočnej administratívnej záťaže zverejňovali informácie o nepredaných spotrebných výrobkoch, ktoré vyhadzujú ako odpad.
Toto opatrenie reaguje na rastúce obavy spotrebiteľov týkajúce sa textilného odpadu v dôsledku environmentálnych a sociálnych vplyvov rýchlej módy. Podľa nových pravidiel budú musieť spoločnosti uprednostniť udržiavanie výrobkov v používaní ich predajom, darovaním charitatívnym organizáciám alebo sociálnym podnikom alebo ich prípravou na opätovné použitie. Zničenie bude povolené len za určitých okolností a musí sa vykonať v súlade s hierarchiou spracovania odpadu.
Komisia už vo februári 2026 prijala opatrenia na objasnenie, za akých okolností bude toto zničenie povolené, napríklad z bezpečnostných dôvodov alebo z dôvodu poškodenia výrobku.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)