V EÚ v roku 2022 autá dominovali pri tvorbe osobokilometrov

Brusel 16. septembra (TASR) - V roku 2022 tvorila automobilová doprava 72,2 percenta z celkového počtu osobokilometrov v celej EÚ. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v utorok zverejnil Eurostat, štatistický úrad EÚ, informuje bruselský spravodajca TASR.



Eurostat spresnil, že 72,2 percenta z celkového počtu osobokilometrov (preprava jednej osoby na vzdialenosť jedného kilometra) pre automobilovú dopravu znamená pokles o 8,1 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2021.



Za automobilovou dopravou nasledovali autokary, autobusy alebo trolejbusy so 7,4 % osobokilometrov, vlaky so 7,0 % a lode s 0,3 percentami.



V prípade Slovenska podľa celkového počtu osobokilometrov najčastejšie využívaná bola automobilová doprava (67,5 %), potom preprava letecká (14,6 %), používanie autobusov, autokarov a trolejbusov (10,4 %) a preprava vlakmi (7,5 %).



V celej EÚ v roku 2022 dominovala automobilová doprava, pričom najvyšší podiel zaznamenala Litva (87,9 %), za ktorou nasledovalo Fínsko (78,6 %) a Holandsko (77,9 %).



Z hľadiska leteckej dopravy zaznamenalo najvyšší podiel leteckých osobokilometrov Chorvátsko (40,4 %). Za ním nasledovalo Bulharsko (25,9 %) a Cyprus (23,2 %).



Najvyšší podiel dopravy autokarmi, autobusmi a trolejbusmi mala Malta (15,4 %), pred Írskom (14,1 %) a Maďarskom (13,0 %).



V železničnej doprave sa najvyššie umiestnilo Rakúsko s 11,0 % železničných osobokilometrov na celkovom prepravnom výkone všetkými dopravnými prostriedkami. Na ďalších najvyšších priečkach sa usadili Holandsko (10,6 %) a Švédsko (9,5 %).



V námornej doprave zaznamenalo najväčší podiel osobokilometrov Chorvátsko (2,5 %), tesne nasledované Estónskom (2,3 %) a Fínskom (2,2 %).



Eurostat vydal túto správu v rámci Európskeho týždňa mobility, ktorý sa v EÚ každoročne oslavuje od 16. do 22. septembra a ktorý je zameraný na zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej mobilite.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)