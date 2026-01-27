< sekcia Ekonomika
V EÚ v roku 2025 zaregistrovali 1,88 milióna nových automobilov
Predaj hybridných automobilov vzrástol v minulom roku o 13,5 %.
Autor TASR
Brusel 27. januára (TASR) - V Európskej únii bolo v minulom roku zaregistrovaných viac hybridných a elektrických automobilov ako vozidiel s čisto spaľovacím motorom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA).
Predaj hybridných automobilov vzrástol v minulom roku o 13,5 % a dosiahol podiel 34,5 % na celkovom trhu s novými vozidlami v EÚ. Vďaka tomu predbehli automobily na benzínový pohon, ktoré mali podiel 26,6 %. Predaj batériovo-elektrických automobilov sa zvýšil o 30 % na 17,4 % celého trhu. Vzrástol aj predaj plug-in hybridov.
Podľa údajov ACEA bolo v roku 2025 v EÚ zaregistrovaných celkovo približne 1,88 milióna nových automobilov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje nárast o 1,8 %. Predaj nových áut napriek tomu zostáva hlboko pod úrovňou spred pandémiou, upozornilo združenie vo vyhlásení.
