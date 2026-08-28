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V EÚ v roku 2025 zaznamenali 6,9 milióna komerčných letov
Je to nárast o 3,8 % v porovnaní s rokom 2024 (6,7 milióna).
Autor TASR
Brusel 28. augusta (TASR) - V roku 2025 bolo v členských krajinách EÚ zaznamenaných 6,9 milióna komerčných letov, čo predstavuje nárast o 3,8 % v porovnaní s rokom 2024 (6,7 milióna). Eurostat, štatistický úrad EÚ, v piatok uviedol, že počet letov od roku 2021 neustále rastie a do roku 2025 sa vrátil na úroveň podobnú číslu 7,0 milióna letov zaznamenanému v roku 2019 pred pandémiou nového koronavírusu, informuje spravodajca TASR.
Podľa údajov Eurostatu neplánované komerčné lety (charterové lety a iné špeciálne lety) predstavovali 8,5 % všetkých letov v roku 2025. Najvyšší počet neplánovaných letov bol vlani zaznamenaný v letných mesiacoch: v júni to bolo celkovo 648.707 letov (11,2 %), v júli 690.855 letov (12,3 %) a v auguste 693.046 letov (11,4 %).
Najvyšší počet komerčných letov v roku 2025, plánovaných aj neplánovaných, bol zaznamenaný na letisku Schiphol pri Amsterdame - 488.000 letov. Nasledovalo parížske letisko Charles de Gaulle (476.000 letov) a tretie miesto obsadilo letisko vo Frankfurte nad Mohanom (457.000 letov). Do prvej desiatky najvyťaženejších letísk v EÚ sa ešte dostali Barajas v Madride, El Prat v Barcelone, Mníchov, Fiumicino v Ríme, Atény, Kodaň a Dublin.
Spomedzi desiatich letísk s najväčším počtom komerčných letov bol najvyšší podiel nepravidelných letov zaznamenaný v Aténach na letisku Eleftherios Venizelos (5,2 %), na madridskom letisku Barajas (4,8 %) a potom na letisku Kastrup v Kodani (4,1 %).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Podľa údajov Eurostatu neplánované komerčné lety (charterové lety a iné špeciálne lety) predstavovali 8,5 % všetkých letov v roku 2025. Najvyšší počet neplánovaných letov bol vlani zaznamenaný v letných mesiacoch: v júni to bolo celkovo 648.707 letov (11,2 %), v júli 690.855 letov (12,3 %) a v auguste 693.046 letov (11,4 %).
Najvyšší počet komerčných letov v roku 2025, plánovaných aj neplánovaných, bol zaznamenaný na letisku Schiphol pri Amsterdame - 488.000 letov. Nasledovalo parížske letisko Charles de Gaulle (476.000 letov) a tretie miesto obsadilo letisko vo Frankfurte nad Mohanom (457.000 letov). Do prvej desiatky najvyťaženejších letísk v EÚ sa ešte dostali Barajas v Madride, El Prat v Barcelone, Mníchov, Fiumicino v Ríme, Atény, Kodaň a Dublin.
Spomedzi desiatich letísk s najväčším počtom komerčných letov bol najvyšší podiel nepravidelných letov zaznamenaný v Aténach na letisku Eleftherios Venizelos (5,2 %), na madridskom letisku Barajas (4,8 %) a potom na letisku Kastrup v Kodani (4,1 %).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)