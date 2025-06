V EÚ vzniká koalícia požadujúca zlepšenie systému s emisnými kvótami

Brusel 25. júna (TASR) - Stále zastúpenie Českej republiky pri EÚ v stredu informovalo, že zatiaľ 14 členských krajín EÚ podpísalo neoficiálny dokument o neistote cien v rámci nového systému obchodovania s emisnými kvótami ETS2 a o jeho možných zlepšeniach. Informuje o tom spravodajca TASR.



Dokument doteraz podpísalo Belgicko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko, avšak zoznam štátov, ktoré podporujú túto koalíciu, zostáva otvorený. Podľa oznámenia českej strany pokračuje získavanie ďalších kľúčových podporovateľov, pričom niektoré členské štáty dokončujú svoje interné postupy doma.



Po dokončení koalície bude neoficiálny dokument, v mene všetkých krajín tejto koalície, zaslaný ako príloha k listu českého ministra životného prostredia Petra Hladíka eurokomisárovi pre klímu, bezuhlíkové hospodárstvo a čistý rast Wopkemu Hoekstrovi. Zaslanie listu aj s uvedenou prílohou sa očakáva koncom tohto týždňa.



Obchodovanie s emisiami je základným kameňom európskej klimatickej architektúry. Nový systém ETS2, ako systém stanovovania cien, sa má stať súčasťou súboru nástrojov na dosiahnutie už dohodnutých cieľov EÚ a jej členských štátov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov. Systém ETS2 ako nástroj dekarbonizácie založený na princípe, že znečisťovatelia by za poškodzovanie životného prostredia mali platiť, by mohol viesť k znižovaniu emisií v stavebníctve a doprave v spojení s ďalšími sektorovými politikami a podpornými opatreniami potrebnými na dekarbonizáciu týchto sektorov.



V posledných mesiacoch však viaceré členské štáty vyjadrili obavy ohľadom neistôt týkajúcich sa budúcich cenových hladín a cenovej volatility v rámci systému ETS2.



Medzi tieto obavy patria neistota okolo počiatočnej cenovej hladiny v roku 2027, riziká volatility trhových cien a tiež ochranné opatrenia proti možným vysokým cenovým hladinám. A obavy, že opatrenia v prípade veľmi rýchleho nárastu cien, nemusia byť dostatočné, ak ceny budú výrazne vyššie, ako sa pôvodne očakávalo, čo by mohlo viesť k značným negatívnym sociálnym dosahom.



Členské štáty, ktoré podpísali dokument pripravený z iniciatívy Českej republiky, vyzývajú Európsku komisiu, aby urýchlene posúdila päť návrhov - pravidelne zverejňovať informácie pre lepšie informované cenové prognózy pre ETS2, spustiť skoré aukcie v roku 2026 s cieľom znížiť cenovú neistotu na rok 2027, zjednodušiť spúšťací mechanizmus trhovej stabilizačnej rezervy (MSR) s cieľom obmedziť volatilitu cien, ako v prípade ETS1. A zvýšiť objemy uvoľnené cez MSR v napätých trhových podmienkach, predĺžiť životnosť mechanizmu trhovej stabilizačnej rezervy po roku 2031 a posilniť mechanizmy kontroly cien.



MSR je mechanizmus v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorý má za cieľ stabilizovať trh s uhlíkom. Jeho hlavnou úlohou je riešiť prebytok emisných kvót a zabezpečiť väčšiu odolnosť systému voči výkyvom na trhu.



Česká strana upozornila, že prvý návrh možno uskutočniť bez revízie súčasného legislatívneho rámca EÚ, zatiaľ čo ostatné návrhy si vyžadujú cielenú revíziu nariadenia o aukciách, respektíve rozhodnutia o MSR.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)